'Feyenoord stelt eisen aan AC Milan voor Giménez direct na Champions League-loting bij'

Dat Feyenoord en AC Milan het in de tussenronde van de Champions League tegen elkaar opnemen, heeft directe gevolgen voor de onderhandelingen tussen beide clubs over een winterse transfer van . De Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio weet te melden dat de Rotterdammers vrijdag, direct na de loting in Nyon, hoger in de boom zijn gaan zitten.

Giménez wordt in de slotdagen van de winterse transferperiode volop gelinkt aan een overstap naar de Rossoneri. Gisteren (donderdag) maakte Di Marzio's collega en landgenoot Rudy Galetti nog melding van een naderend akkoord tussen Feyenoord en AC Milan. De spits zelf zou al rond zijn met de Italiaanse topclub en dolgraag de stap willen maken. Milan heeft het kamp-Giménez volgens De Telegraaf laten weten 'dat de transfer in orde gaat komen'.

'Feyenoord gooit eisen direct na Champions League-loting omhoog'

Di Marzio schrijft vrijdagavond op zijn blog dat de onderhandelingen tussen Feyenoord en AC Milan 'tot het bittere eind' worden gevoerd. De Italianen zouden inmiddels zijn gestegen naar een vaste prijs van 32 miljoen euro, die door bonussen nog verder op zou kunnen lopen - al wordt nog onderhandeld over de hoogte van dát bedrag. Het feit dat beide clubs elkaar in februari tweemaal treffen in de Champions League is echter óók een factor van belang: "De Nederlandse club heeft de eisen direct na de loting voor de tussenronde naar boven bijgesteld", schrijft Di Marzio.

Morata in de wachtkamer

Ondertussen heeft AC Milan de uitgaande transfer van Álvaro Morata volgens de journalist on hold gezet. De Spanjaard, die afgelopen zomer nog werd overgenomen van Atlético Madrid, is hard op weg naar Galatasaray - de aankomende Europa League-tegenstander van AZ. Milan wil echter pas groen licht geven voor het vertrek van de Europees Kampioen als de komst van Giménez helemaal is afgerond - en Morata's vervanger dus binnen is.

