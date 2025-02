Loting tussenronde Champions League: Feyenoord en PSV ontlopen elkaar, kraker tussen Manchester City en Real Madrid

De loting van de tussenronde van de Champions League is vrijdagmiddag verricht in het Zwitserse Nyon. PSV en Feyenoord hebben elkaar bij de loting weten te ontlopen. De ploeg van Peter Bosz werd gekoppeld aan Juventus, terwijl de manschappen van Brian Priske zich op mogen maken voor een dubbele ontmoeting met AC Milan.

Afgelopen woensdag stond de laatste speelronde van de competitiefase op het programma. PSV wist daarin verrassend te winnen van koploper Liverpool (3-2) en eindigde daardoor op een veertiende plaats op de ranglijst. Feyenoord verloor op bezoek bij het Franse Lille OSC met ruime cijfers: 6-1.

Artikel gaat verder onder video

Europese grootmachten als Real Madrid, Bayern München, AC Milan, Paris Saint-Germain, Juventus en Manchester City zijn ook veroordeeld tot het spelen van de tussenronde. Het zijn ploegen van wie op voorhand misschien wel verwacht werd dat ze in de top acht van de competitiefase zouden eindigen.

LEES OOK: 'Giménez op haar na rond met AC Milan, meespelen in Klassieker hoogst onzeker'

Door de resultaten was een Nederlands onderonsje tussen PSV en Feyenoord mogelijk, maar dat scenario kwam niet uit. PSV en Feyenoord spelen op 11 of 12 februari en op 18 of 19 februari tegen respectievelijk Juventus en AC Milan. De Rotterdammers beginnen met een thuiswedstrijd tegen de Milanezen, terwijl de Eindhovenaren starten met een uitwedstrijd in Turijn. De UEFA zal later bekend maken welke wedstrijd wanneer gespeeld wordt. In een mogelijke achtste finale wacht voor zowel Feyenoord als PSV een mogelijke confrontatie met Arsenal of Internazionale.

LEES OOK: PSV-doelwit laat zich uit over interesse en lijkt naar transfer te hinten

De loting voor de tussenronde leverde wel een Frans onderonsje op. Vooraf was al duidelijk dat een dergelijk scenario sowieso het geval zou zijn, aangezien Paris Saint-Germain zou loten tegen Stade Brest of AS Monaco. Uiteindelijk is Stade Brest uit de koker gekomen voor de Parijzenaren. Het mooiste affiche van de tussenronde is de kraker tussen Manchester City en Real Madrid. Op 11 of 12 februari komt De Koninklijke eerst naar Manchester, waarna een week later de return wordt gespeeld in Estadio Santiago Bernabéu.

Volledige loting tussenronde Champions League

Club Brugge - Atalanta

Sporting Portugal - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern - München

Juventus - PSV

Feyenoord - AC Milan

Stade Brest - Paris Saint-Germain

AS Monaco - Benfica

© Ziggo Sport

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Cody Gakpo provoceert voormalig ploeggenoot na doelpunt tegen PSV

Cody Gakpo scoort voor Liverpool tegen zijn oude liefde PSV en zoekt meteen daarna een voormalig medespeler op.