'Giménez op haar na rond met AC Milan, meespelen in Klassieker hoogst onzeker'

lijkt deze winter dan echt de overstap te gaan maken van Feyenoord naar AC Milan, weet De Telegraaf. De Italiaanse topclub bood eerst te weinig voor de Mexicaanse spits, maar beide partijen komen steeds dichterbij elkaar. De kans is groot dat Santi zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers afgelopen woensdag heeft gespeeld.

Milan wil heel graag een nieuwe spits, zoveel is duidelijk. Tammy Abraham en Alvaro Morata functioneren niet naar behoren in de Italiaanse hoofdstad, terwijl de Spanjaard ook vertrekt naar Galatasaray. Eerder legden de Milanezen nog een mager bod neer bij Feyenoord, maar nu komen de partijen steeds meer naar elkaar toe. Stelt de kwakkelende Serie A-ploeg nog een iets hoger bod aan Feyenoord voor, dan zal de transfer beklonken worden. De Rotterdammers willen namelijk tussen de 35 en 40 miljoen ontvangen voor de Mexicaan.

Als gevolg daarvoor onderneemt Milan actie, weet Marcel van der Kraan van de Telegraaf. "AC Milan voert nu intern overleg om met een laatste bod wél aan de eisen van Feyenoord te kunnen voldoen en heeft aan Gimenez en zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta, die eerder ook Arne Slot begeleidde naar Liverpool na een heftig gevecht over de afkoopsom, laten weten dat de transfer in orde gaat komen." Het is al langer bekend dat Santi zelf ook naar Italië wil. Giménez zou na de interesse van Nottingham Forest van afgelopen zomer niet weer 'nee' willen zeggen tegen een grote transfer; daarvoor vindt hij het risico te groot.

Standpunt Feyenoord duidelijk

Feyenoord kan zelf een bod van meer dan 35 miljoen euro amper negeren. Giménez kwam voor iets minder dan zes miljoen euro naar Rotterdam en levert nu waarschijnlijk een veelvoud op. Feyenoord is financieel nog niet helemaal gezond, dus zou deze transfer een goede oplossing daarvoor kunnen zijn.

Giménez stapte overigens tegen Lille (6-1 verlies) met lichte klachten van het veld, maar de schade lijkt mee te vallen. Toch zou er mogelijk sowieso een streep door De Klassieker gaan. De Mexicaan zou zijn klachten kunnen verergeren, waardoor een transfer van de ban zou kunnen gaan. Het is dan ook de vraag of Giménez nog wel wil meespelen tegen Ajax.

