Vertrek Giménez steeds dichterbij: 'Feyenoord en AC Milan naderen akkoord'

Het vertrek van bij Feyenoord lijkt steeds dichterbij te komen. Volgens de Italiaanse transferjournalist Rudy Galetti komt het tweede bod dat AC Milan heeft uitgebracht op de Mexicaanse spits héél dicht in de buurt van de vraagprijs die de Rotterdammers zouden verlangen.

Donderdagmiddag meldde Fabrizio Romano al dat Giménez' zaakwaarnemer Rafaela Pimenta een tweede aanbod van AC Milan op de spits heeft gepresenteerd. De Rossoneri zouden door willen pakken nu Álvaro Morata op weg is naar de uitgang. De Spanjaard, afgelopen zomer nog overgekomen van Atlético Madrid, zou zijn loopbaan gaan vervolgen bij Galatasaray, donderdagavond de tegenstander van Ajax in de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Meerveld wil dolgraag naar Feyenoord, maar vraagprijs Willem II is Te Kloese te gortig'

Galetti schrijft enkele uren later dat de Milanezen druk doende zijn om de deal met Feyenoord rond te maken. Het tweede bod op Giménez zou dichter bij de vraagprijs - 35 miljoen euro 'vast', dus exclusief bonussen - van de Rotterdammers liggen. "Op dit moment is het gat tussen beide partijen héél klein", schrijft de journalist op X.

LEES OOK: Feyenoord krijgt nog klap na van Franse media: 'Het was net Disneyland'

Giménez (23) staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Feyenoord. Nadat hij in zijn eerste maanden de strijd met toenmalig concurrent Danilo in zijn voordeel besliste mag de Mexicaan zich inmiddels twee jaar de eerste spits van de Rotterdammers noemen. Giménez staat in alle competities op 105 officiële wedstrijden voor Feyenoord en was daarin 65 keer trefzeker. Woensdagavond tekende hij nog voor de gelijkmaker in het Champions League-duel bij LOSC Lille. De spits viel even later echter geblesseerd uit en moest toezien hoe zijn werkgever met 6-1 aan de broek kreeg. Na de wedstrijd werd duidelijk dat de ernst van zijn kwetsuur mee lijkt te vallen: De Klassieker tegen Ajax van aankomende zondag zou Giménez mogelijk zelfs nog kunnen halen. Mits hij in de tussentijd niet aan AC Milan verkocht wordt, natuurlijk.

Di Marzio onthult hoogte tweede Milan-bod op Giménez

Galetti's collega-transferjournalist Gianluca di Marzio komt op zijn website met meer details over het tweede bod van AC Milan op Giménez. Op zijn website schrijft Di Marzio dat het zou gaan om 30 miljoen euro, plus een hoger percentage bij doorverkoop dan in het eerste bod was opgenomen. Giménez zou de enige spits zijn waarmee Milan zich voor het sluiten van de winterse transfermarkt nog mee wil versterken; de Mexicaan zou Morata één op één gaan vervangen in de selectie van trainer Sérgio Conceição.

🚨‼️#ACMilan are working to quickly finalize the arrival of #Gimenez from #Feyenoord.



💰 The 🔴⚫ - after an initial bid considered too low - have decided to get closer to the 🇳🇱 club's requests (~€35m fixed).



🤏 At this moment, the distance between the parties is VERY small. pic.twitter.com/itjZMbDiEI — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 30, 2025 🚨🔴⚫️ Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta has made new contact with Feyenoord today presenting formal proposal from AC Milan.



Álvaro Morata, on the verge of joining Galarasaray as exclusively revealed…



…and Milan are pushing again for Giménez with player keen on move. pic.twitter.com/zDRtQFksos — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025 🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan!



Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.



💣🇹🇷 pic.twitter.com/4bkgrk7G7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Problemen Priske bij Feyenoord nog niet voorbij: 'Bijna uitzichtloze positie'

Hoewel Brian Priske na Bayern München - Feyenoord tóch niet werd ontslagen, is de Deen allerminst zeker van zijn positie.