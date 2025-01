'Meerveld wil dolgraag naar Feyenoord, maar vraagprijs Willem II is Te Kloese te gortig'

Feyenoord zal diep in de buidel moeten tasten om nog voor het sluiten van de markt los te weken bij Willem II. De Tilburgers verlangen volgens verschillende bronnen een bedrag rond de vijf miljoen euro voor de aanvallende middenvelder.

Donderdagmiddag maakte 1908.nl bekend dat Meerveld op de radar van Feyenoord is verschenen. De 22-jarige aanvallende middenvelder was dit seizoen in twintig Eredivisiewedstrijden goed voor vier doelpunten en twee assists en zou trainer Brian Priske van een extra optie moeten voorzien. Meervelds contract bij de Tricolores loopt nog door tot medio 2026.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Zaakwaarnemer Giménez legt nieuw bod van AC Milan bij Feyenoord neer'

Datzelfde 1908 schrijft op X dat Willem II een bedrag van meer dan vijf miljoen euro voor Meerveld zou verlangen. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) houdt het op een vraagprijs tussen de vier en vijf miljoen euro. Daarmee gaan de Tilburgers volgens laatstgenoemde journalist té hoog in de boom zitten: "Die transfersom is voor Dennis te Kloese te gortig", weet Boualin. Meerveld zélf zou 'dolgraag' de overstap naar De Kuip gaan maken, maar moet hopen dat Feyenoord en Willem II in de onderhandelingen dichter bij elkaar komen.

Naast Feyenoord nog drie Eredivisieclubs én Belgische grootmacht in de markt voor Meerveld

Feyenoord is overigens niet de enige club die Meerveld in het vizier heeft. Binnen de Eredivisie zouden ook FC Utrecht, AZ en FC Twente hun oog op de aanvallende middenvelder hebben laten vallen. Meerveld zou daarnaast eveneens in de belangstelling van Anderlecht staan. De Belgische topclub deed eerder deze winter al zaken in Nederland: Cedric Hatenboer (19) komt komende zomer over van Keuken Kampioen Divisionist Excelsior.

Een vraagprijs pakt zelden uit als daadwerkelijke som, maar Willem II vindt vijf miljoen euro+ een realistisch bedrag voor Ringo Meerveld. FC Den Bosch heeft een doorverkooppercentage van twintig procent op de aanvallende middenvelder. #Feyenoord https://t.co/TOi95PHUw9 — 𝟭𝟵𝟬𝟴.𝗻𝗹 (@1908nl) January 30, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske heeft na Lille óók goed nieuws en kondigt rentree aan in Klassieker tegen Ajax

Brian Priske heeft na de oorwassing van Feyenoord in Lille tóch iets positiefs te melden: een langverwachte rentree is eindelijk aanstaande.