'Zaakwaarnemer Giménez legt nieuw bod van AC Milan bij Feyenoord neer'

AC Milan heeft de komst van nog altijd niet uit het hoofd gezet. Volgens Fabrizio Romano heeft Rafaela Pimenta, zaakwaarnemer van de Mexicaanse spits, vandaag opnieuw contact opgenomen met Feyenoord en een formeel voorstel van de Italiaanse topclub gepresenteerd aan de Rotterdammers.

Het is geen geheim dat Milan erg gecharmeerd is van Giménez. De club meldde zich vorige week met een officieel ‘testbod’ in Rotterdam, maar zag deze al snel afgewezen worden. Al snel werd duidelijk dat de Milanezen een tweede bod voorbereiden. Dit voorstel lijkt nu te zijn gepresenteerd door Pimenta.

AC Milan wil de boel in een stroomversnelling brengen, mede omdat Álvaro Morato op het staat om te vertrekken naar Galatasaray. Met het aanstaande vertrek van de Spaanse spits creëren de Rossoneri financieel wat ruimte om de komst van Giménez naar de Italiaanse grootmacht mogelijk te maken.

Feyenoord is echter niet voornemens om de goaltjesdief zonder slag of stoot te laten gaan. Naar verluidt hanteren de Rotterdammers een vraagprijs van minimaal veertig miljoen euro. Bovendien zou Feyenoord er niet happig op zijn om de 23-jarige Mexicaan deze winter al te laten gaan. Het liefst wil de Stadionclub pas in de zomer onderhandelen over een vertrek van de spits.

Feyenoord weigerde eerste Milan-voorstel

Het is afwachten hoe Feyenoord zijn reageren op het nieuwe bod van AC Milan en of de onderhandelingen daarmee in een stroomversnelling raken. Wat het nieuwe voorstel van de Milanezen is, dat is niet bekendgemaakt. Het eerste voorstel van de Italianen, twintig miljoen euro in vier termijnen, werd door Feyenoord zonder pardon van tafel geveegd.

🚨🔴⚫️ Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta has made new contact with Feyenoord today presenting formal proposal from AC Milan.



Álvaro Morata, on the verge of joining Galarasaray as exclusively revealed…



…and Milan are pushing again for Giménez with player keen on move. pic.twitter.com/zDRtQFksos — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

