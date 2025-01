Clubwatcher komt richting Klassieker met voorzichtig goed nieuws over Santiago Giménez

Er gaat vooralsnog geen streep door de inzetbaarheid van in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van komende zondag. De Mexicaan viel woensdagavond in de eerste helft van de ontmoeting tussen LOSC Lille en Feyenoord geblesseerd uit en is daardoor een vraagteken voor de kraker in Amsterdam, maar volgens clubwatcher Mikos Gouka is er ‘hoop’ dat de spits mee kan doen.

Géén Giménez in De Klassieker zou een enorme aderlating zijn voor Feyenoord. De Mexicaan stond in de eerste seizoenshelft al langdurig aan de kant met een bovenbeenblessure, maar presteert ijzersterk sinds zijn rentree eind november. Zo was hij in de Champions League trefzeker tegen Manchester City, Sparta Praag en maakte hij er zelfs twee tegen Bayern München. Hij is ook in de Eredivisie op schot, met vijf doelpunten in de laatste zes wedstrijden. Giménez was woensdagavond in de uitwedstrijd tegen LOSC Lille (6-1 nederlaag) opnieuw trefzeker, maar moest zich later in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen.

Feyenoord-trainer Brian Priske kon na afloop weinig kwijt over de ernst van de blessure, maar die lijkt nu dus mee te vallen. Dat schrijft clubwatcher Gouka donderdagmorgen op X althans. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad ‘is er hoop’ dat Giménez zondagmiddag in De Klassieker tegen Ajax inzetbaar is. Feyenoord zal zijn spits nodig hebben, want het kan zich in de strijd om de tweede plaats geen nieuwe misstap veroorloven. De Rotterdammers bezetten op dit moment de vierde plaats en de achterstand op de aartsrivaal uit Amsterdam, die momenteel het tweede rechtstreekse ticket voor de Champions League in handen heeft, is al negen punten.

Hartman

Achter de naam van Giménez staat dus nog een vraagteken, maar wie zondagmiddag zeker van de partij is, is Quilindschy Hartman. De vleugelverdediger liep eind maart vorig jaar een zware knieblessure op en stond daardoor maandenlang aan de kant, maar maakt in De Klassieker in ieder geval zijn rentree in de wedstrijdselectie. Dat bevestigde Priske woensdagavond op zijn persconferentie. De Deense keuzeheer kreeg ook een vraag over de inzetbaarheid van Quinten Timber, maar daarover kon hij niet veel zeggen. De aanvoerder is er al even niet bij. Hij traint wel mee, maar liet het duel in Noord-Frankrijk nog aan zich voorbijgaan. Justin Bijlow, die evenals Giménez woensdagavond geblesseerd uitviel, verliet het stadion van LOSC Lille op krukken en lijkt het treffen met Ajax sowieso te gaan missen.

De blessure van Gimenez lijkt mee te vallen, er is hoop dat hij zondag inzetbaar is. Justin Bijlow verliet op krukken het stadion van Lille. Hwang is in orde, had nog wat langer kunnen spelen maar er was al tweemaal gewisseld. En Priske neemt Hartman mee naar Arena. #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) January 30, 2025

