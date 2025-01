Dávid Hancko begint op de persconferentie van Feyenoord plots over Ajax

Feyenoord wint de ene week met 3-0 van Bayern München, maar gaat zeven dagen later met 6-1 onderuit bij LOSC Lille. Hoe kan dat? probeerde er woensdagavond na afloop van de ontmoeting in Noord-Frankrijk een verklaring voor te geven. Volgens de verdediger is het ‘normaal’ dat een ploeg na het verlies van de hoofdtrainer en meerdere sterkhouders minder constant presteert. Hancko gaf als voorbeeld het Ajax van de afgelopen twee jaar.

Feyenoord boekte vorige week woensdag op een historische avond een totaal onverwachte 3-0 overwinning op Bayern München. Daarmee verzekerde de formatie van coach Brian Priske zich met nog één speelronde te gaan al van een plekje in de tussenronde van de Champions League. Op de laatste speeldag had Feyenoord zelfs nog om rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales kunnen strijden, maar het leed op bezoek bij LOSC Lille een zeer pijnlijke 6-1 nederlaag. Zeven dagen na de zege op Bayern opnieuw een onverwacht resultaat voor Feyenoord. Hoe kan dat toch?

Artikel gaat verder onder video

Hancko wees in ieder geval niet naar de blessuregevallen bij de Rotterdammers, die in Noord-Frankrijk nog altijd geen beroep konden doen op aanvoerder Quinten Timber en in de eerste helft bovendien sterkhouders Justin Bijlow en Santiago Giménez geblesseerd zagen uitvallen. “Ik denk dat het normaal is. Als je bijvoorbeeld naar Ajax kijkt de afgelopen twee jaar en wat zij hebben meegemaakt… In mijn eerste twee jaar hebben zij volgens mij vier trainers gehad”, zo zei Hancko woensdagavond op de persconferentie, te horen op beelden op de website van Voetbal International. De Slowaak arriveerde in de zomer van 2022 in Rotterdam-Zuid. Ajax had toen net afscheid genomen van succestrainer Erik ten Hag. Sindsdien stonden Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, John van ’t Schip en nu Francesco Farioli aan het roer.

LEES OOK: Brian Priske heeft na Lille óók goed nieuws en kondigt rentree aan in Klassieker tegen Ajax

Feyenoord verliest Slot en meerdere sterkhouders

Volgens Hancko is het ‘nooit makkelijk’ voor een Nederlandse club. “Je bent ergens mee bezig, maar dan vertrekken er spelers. Daarnaast raakten we ook de technische staf kwijt”, doelde Hancko op het vertrek van Arne Slot en zijn assistenten naar Liverpool. “Ik moet zeggen dat de huidige trainer en zijn technische staf alles geven en ik vind het ook niet leuk wat er over hen is gezegd. Ik hou er niet van. Ik denk dat ze alles geven, maar de laatste twee jaar hebben we boven verwachting gepresteerd. Ik weet dat de verwachtingen erg hoog zijn, maar het is normaal als je eerst Kökçü kwijtraakt en daarna Szymánski, Wieffer en Geertruida. Dat is niet niks. Feyenoord koopt geen hele grote spelers voor heel veel geld. We hebben spelers gekocht, die doen het goed, zullen erg goed worden en het geweldig doen voor Feyenoord. Maar het heeft tijd nodig. Misschien dat dit ook het verloop van dit seizoen verklaart”, zo klonk het.

Feyenoord heeft zich, ondanks de 6-1 nederlaag in Lille, dus geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. Daarin treft het AC Milan óf PSV. In de Eredivisie bezetten de Rotterdammers de vierde plaats. De achterstand op nummer twee Ajax bedraagt al negen punten. Zondag staat De Klassieker op het programma in Amsterdam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen waarschuwt Feyenoord: 'Dan is zijn rol uitgespeeld en is hij de volgende die het veld moet ruimen'

Valentijn Driessen voorziet dat een kopstuk van Feyenoord 'zijn hoofd in de strop steekt'.