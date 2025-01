'Feyenoord wil snel toeslaan en meldt zich concreet voor Eredivisie-groeibriljant'

Feyenoord wil zich voor het sluiten van de winterse transferperiode verzekeren van de komst van . De aanvallende middenvelder heeft bij Willem II nog een contract tot medio 2026, maar moet een dezer dagen nog de overstap maken naar de huidige nummer vier van Nederland. Dat meldt 1908.nl donderdagmiddag althans. Meerveld maakt dit seizoen een goede indruk bij Willem II en werd eerder al in verband gebracht met een overgang naar FC Twente.

Feyenoord kampt het hele seizoen al met blessureleed en dat is op het middenveld niet anders. Calvin Stengs worstelde in de eerste seizoenshelft met zijn fitheid en in de eerste weken na de winterstop kon trainer Brian Priske geen beroep doen op In-beom Hwang en Quinten Timber. Feyenoord verzekerde zich eerder deze maand weliswaar al van de komst van Jakub Moder, die overkwam van Brighton & Hove Albion, maar wil ook nog een speler voor de aanvallende positie op het middenveld. Daarvoor is Meerveld dus nadrukkelijk in beeld.

De 22-jarige Meerveld maakte in de zomer van 2021 de overstap van FC Den Bosch naar Willem II en is dit seizoen een van de smaakmakers in Tilburg. Na 22 wedstrijden staat de teller op vier doelpunten en drie assists. Niet voor niets werd hij onlangs al in verband gebracht met een overgang naar FC Twente, dat van de week in de persoon van Arno Verschueren echter al een stand-in van topscorer Sem Steijn presenteerde. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord ‘concrete toenadering’ gezocht om Meerveld een dezer dagen nog over te nemen. De Rotterdammers willen de Bosschenaar definitief overnemen van Willem II, waar hij dus nog een contract heeft tot de zomer van 2026.

