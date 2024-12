Anco Jansen weet welke Eredivisie-parel Sem Steijn moet vervangen bij FC Twente

Mócht in de toekomst vertrekken bij FC Twente, weet Anco Jansen al wie de opvolger moet worden. De analist van ESPN denkt dat van Willem II klaar is voor een stap hogerop, zo vertelt hij bij Bellen Met…

Steijn kent een ongelooflijk sterk seizoen en is topscorer van de Eredivisie met twaalf doelpunten. De middenvelder scoorde afgelopen weekend, tegen FC Groningen (2-0 winst), op zeer fraaie wijze. Jansen denkt echter dat de stap naar het Nederlands elftal nog te vroeg is. “Is hij beter dan Koopmeiners of Reijnders? Nee, dat niet. Maar het is lastig, want ik vind het wel een speler die zich elke keer aanpast aan het niveau waar hij op speelt”, zegt de oud-speler van onder meer FC Emmen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opmerkelijke treffer Meerveld bezorgt Willem II drie punten in Zwolle

Een transfer zou Steijn wellicht kunnen helpen aan een plek in Oranje, zo denkt Jansen. “Moet hij naar een betere club? Op basis van zijn spel en zijn doelpunten verdient hij een transfer, maar welke club gaat hem halen? Je zou zeggen dat hij in de Bundesliga wel meekan toch?”

© Imago

‘Ringo Meerveld als vervanger van Sem Steijn’

De ESPN-analist denkt dat Meerveld een uitstekende vervanger zou zijn van Steijn. De 21-jarige middenvelder van Willem II kroonde zich afgelopen vrijdag tot matchwinner in het duel met PEC Zwolle. “Hij was magistraal. Hij werd omringd door onkunde, want de andere 21 op het veld bakten er niets van, maar hij was de enige uitblinker. Bij elke bal die hij kreeg, draaide hij open en versnelde hij het spel. Ik vond het echt heel knap, zeker omdat Willem II verder elke keer binnen twee passes de bal kwijt was”, oordeelt Jansen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Albert Mantingh krijgt bakken met kritiek tijdens Olympiakos - FC Twente

De commentator zag een cruciaal moment bij Olympiakos - FC Twente pas na 46 seconden.