Opmerkelijke treffer Meerveld bezorgt Willem II drie punten in Zwolle

Willem II heeft vrijdagavond drie punten overgehouden aan het bezoek bij PEC Zwolle. De Tilburgers hadden genoeg aan een opmerkelijke goal van om een 0-1 zege te boeken in het MAC3PARK stadion.

Bij PEC was er donderdag groot nieuws. Na langdurige bestuurlijke onrust en de nodige supportersprotesten maakte algemeen directeur Xander Czaikowski namelijk bekend per 1 januari te vertrekken. Concurrent Willem II moet het tot begin volgend jaar juist zonder sommige personen doen: waar Kyan Vaesen al eerder geblesseerd raakte, kwamen sterkhouders Mickael Tirpan en Cisse Sandra niet ongeschonden uit de laatste wedstrijd. Zodoende leverden de Tricolores, die de afgelopen weken toch al lastig scoorden, verder aan stootkracht in.

Meerveld maakt het verschil in ondertal

Het leek van kwaad tot erger te gaan toen Jeremy Bokila, normaliter supersub, bij een onhandige actie weggleed en zichzelf leek te blesseren. Terwijl de ervaren Congolees buiten het veld behandeld werd, zag hij hoe Meerveld namens de bezoekers de vroege openingstreffer maakte. Na een matige Zwolse interventie bij een lange bal gaf Patrick Joosten een handige steekpass op de doorgelopen middenvelder, die vervolgens rustig langs de doelman schoot. De Tilburgers waren furieus gestart aan de wedstrijd en hadden na enkele seconden via Nick Doodeman reeds de eerste poging genoteerd, terwijl Zwolle door de hoge druk van de tegenstander weinig te vertellen had.

Ongeïnspireerd PEC onmachtig

Na de 0-1 ging de Brabantse storm liggen en kregen de Zwollenaren meer en meer balbezit. In eerste instantie kwamen de Blauwvingers nauwelijks van de eigen helft af, maar na verloop van tijd kwam het doelgebied van Thomas Didillon-Hödl dichterbij. Daarmee was eigenlijk ook alles gezegd, want de schoten van de thuisploeg kwamen nimmer op doel. De Tilburgse tegenstander was inmiddels ver ingezakt en verdedigde gedisciplineerd, en met ongeïnspireerd spel op een te laag tempo wist het elftal van Johnny Jansen hier geen antwoord op te formuleren. Willem II kreeg verscheidene mogelijkheden om na onderscheppingen uit te breken, maar vaak was de bal binnen twee passes weer terug in Zwols bezit. De enkele keren dat de bezoekers via de sterk spelende Meerveld wel konden ontsnappen, bleef het bij speldenprikjes. Zodoende viel er weinig te genieten voor de supporters in het koude MAC3PARK-stadion.

Slotoffensief komt te laat: Willem II blijft overeind

De supporters bleven hun ploeg desondanks onvermoeibaar aanmoedigen en zagen hun PEC in minuut 65 eindelijk eens tussen de palen te schieten. De Willem II-doelman had echter weinig moeite met de poging van gelegenheidsrechtsback Eliano Reijnders. Toen Jesse Bosch een vrije trap van Odysseus Velanas richting het eigen doel kopte was de Fransman kansloos, maar tot zijn geluk spatte de bal tegen de paal uiteen. Zwolle bleef in de tweede helft dominant en kon vaak dreigend worden uit spelhervattingen, maar door de sterke Willem II-defensie en veel onnauwkeurigheden waren kansen andermaal schaars. Willem II kende even een fase waarin ze frequenter konden uitbreken, maar naarmate het einde van de wedstrijd naderde was het toch vooral tegenhouden en tijdrekken. Ondanks enkele pogingen die het doel op een haar na misten slaagden ze daarin, waardoor ze afstand nemen van de tegenstander.



Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Ringo Meerveld opent de score in Zwolle 0️⃣-1️⃣#pecwil — ESPN NL (@ESPNnl) December 13, 2024

