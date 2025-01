Feyenoord krijgt nog klap na van Franse media: 'Het was net Disneyland'

Feyenoord beleefde woensdagavond een zeer pijnlijke avond in het Noord-Franse Lille. Die ploeg wist namelijk in de tweede helft uit te lopen naar 6-1. Voor de Rotterdammers had de wedstrijd geen ernstige gevolgen op Europees niveau, maar het Franse La Voix Du Nord weet wel nog een pijnlijke trap na te geven aan de ploeg van Brian Priske.

La Voix Du Nord is een krant van de regio Hauts-de-France, en beschrijft dus alles wat er rondom Lille gebeurt. De voetbalclub LOSC krijgt op avonden zoals die van woensdag extra aandacht. Les Dogues vermaakten niet alleen hun eigen publiek, maar verzekerden zichzelf ook van een plek bij de eerste acht. Daardoor hoeft Lille geen play-offwedstrijden te spelen. Feyenoord moet dat wel en neemt het op tegen PSV of AC Milan.

Artikel gaat verder onder video

Bij de krant zijn ze lyrisch over het optreden van Lille. Zo wordt er gerept over een 'vuurwerkshow', terwijl het stadion woensdag in een 'pretpark' was veranderd. "Er hing een heuse feeststemming in het stadion. Lille moest winnen en zoveel mogelijk doelpunten maken. Niemand geloofde hier zes maanden geleden in, maar het is toch gelukt." De Noord-Fransen boekten onder andere knappe overwinningen op Real Madrid (1-0) en Atletico Madrid (1-3).

LEES OOK: Feyenoord scout in Zuid-Amerika en wil zich versterken met buitenspeler’

La Voix Du Nord heeft allesbehalve mooie woorden over voor het optreden van Feyenoord woensdag. "Ze waren net een spooktrein. De verdediging trilde de hele wedstrijd lang, voor Lille was het echt een kermis." Ook andere creatieve vergelijkingen passeren de revue. "Eigenlijk was de verdediging van Feyenoord net Disneyland, terwijl de aanval van Lille allesbehalve op Doornroosje leek. Maar dit was geen droom, dit was gewoon verdiend." Vooral Osame Sahraoui was op stoom aan Franse kant, met een doelpunt, een assist en vele dribbels.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Problemen Priske bij Feyenoord nog niet voorbij: 'Bijna uitzichtloze positie'

Hoewel Brian Priske na Bayern München - Feyenoord tóch niet werd ontslagen, is de Deen allerminst zeker van zijn positie.