‘Feyenoord scout in Zuid-Amerika en wil zich versterken met buitenspeler’

Feyenoord hoopt zich in de slotfase van de winterse transferperiode te versterken met , zo weet het doorgaans betrouwbare 1908.nl. De Colombiaanse buitenspeler moet overkomen van het Braziliaanse Fluminense.

Feyenoord is van plan zich in de laatste week van de transferperiode nog flink te roeren op de markt. Naast de mogelijke komst van Ringo Meerveld van Willem II, die vijf miljoen euro zou moeten kosten, hopen de Rotterdammers zich ook op de flanken te versterken. Daarvoor is de 27-jarige Arias van Fluminense in beeld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot laat LOSC Lille - Feyenoord niet onbesproken op zijn persconferentie

Arias heeft in Brazilië nog een contract tot medio 2026. De rechtspoot kan op beide flanken spelen, maar kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. Feyenoord is momenteel in onderhandeling met Fluminense, waarna de Colombiaan deze transferperiode voor langere tijd vastgelegd moet worden.

LEES OOK: 'Zaakwaarnemer Giménez legt nieuw bod van AC Milan bij Feyenoord neer'

Arias speelde in de jeugd voor de Mexicaanse clubs Dorados en Tijuana, waarna hij terugkeerde in zijn geboorteland. In 2021 begon hij aan zijn Braziliaanse avontuur met een transfer naar Fluminense. Tot dusver kwam hij 196 duels in actie voor de club uit Rio de Janeiro. Daarin was hij 43 keer trefzeker, terwijl hij 42 keer een assist afleverde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske heeft na Lille óók goed nieuws en kondigt rentree aan in Klassieker tegen Ajax

Brian Priske heeft na de oorwassing van Feyenoord in Lille tóch iets positiefs te melden: een langverwachte rentree is aanstaande.