Arne Slot laat LOSC Lille - Feyenoord niet onbesproken op zijn persconferentie

De grote nederlaag van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen LOSC Lille in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League is Arne Slot niet onopgemerkt gebleven. De oud-trainer van Feyenoord begon op de persconferentie na PSV - Liverpool over de uitslag in Noord-Frankrijk en de twee blessuregevallen bij de Rotterdammers, die volgens hun voormalig succescoach blij zullen zijn met de nieuwe opzet van het miljardenbal.

Feyenoord boekte acht dagen geleden nog een sensationele 3-0 overwinning op Bayern München, maar kwam er op bezoek bij LOSC Lille, op een aardige fase in de eerste helft na, totaal niet aan te pas. De Fransen liepen in de tweede helft uit naar de grote score: 6-1. Tot overmaat van ramp vielen er ook nog eens twee spelers uit bij Feyenoord: Justin Bijlow en Santiago Giménez. Zowel de uitslag als de personele problemen zijn Slot niet onopgemerkt gebleven.

Nadat de mogelijke clash tussen PSV en Feyenoord in de tussenronde van de Champions League ter sprake was gekomen, begon Slot op zijn persconferentie over de wedstrijd in Noord-Frankrijk. “Feyenoord 6-1 verloren? Twee blessures? Justin en Santi”, zo klonk het, waarna Slot zichzelf even over zijn gezicht wreef. De huidige keuzeheer van Liverpool houdt de verrichtingen van zijn oude club duidelijk nog in de gaten. Feyenoord had nog een (kleine) kans om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de achtste finales, maar eindigde door de nederlaag op de negentiende plaats.

Wel of geen fan van competitiefase?

Slot kreeg later op de persconferentie nog de vraag of hij nou wél of géén fan is van de nieuwe opzet van de Champions League. “Als voor mij Feyenoord had gestaan, dan was ik een absolute fan van dit format, want volgens mij zijn ze nu achttiende of negentiende geworden (negentiende, red.). Dan ga je normaal naar de Europa League, omdat de eerste zestien doorgaan. Nu ga je door in de Champions League, dus voor heel veel clubs is dit natuurlijk fijn”, zo reageerde Slot, die er als trainer van Liverpool zo het zijne over denkt. “Voor ons zijn het weer twee extra wedstrijden, waar je normaal ook wel bij de eerste twee eindigt. Het is dus net aan wie je het vraagt. Ik vind het nu nog niet overdreven leuk, maar ja, als we aan het einde van het seizoen het toernooi hebben gewonnen…”, lachte Slot. “Dan ga ik er misschien anders over praten, maar dat moeten we even afwachten.”

Mogelijke tegenstanders Liverpool

Liverpool behoort uiteraard tot de topfavorieten voor de eindzege. The Reds haalden 21 punten uit acht duels en eindigden daarmee bovenaan op de ranglijst, met drie punten meer dan FC Barcelona, Arsenal en Internazionale. Ze kwalificeerden zich daardoor rechtstreeks voor de achtste finales. Geen tussenronde dus voor Liverpool en Slot, die rustig achterover leunend kunnen kijken wie hun tegenstander wordt in de achtste finales: Paris Saint-Germain, Benfica, AS Monaco óf Brest.

