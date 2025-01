Bosz komt met duidelijke reactie op mogelijke loting tegen Feyenoord, ook Slot laat van zich horen

Peter Bosz heeft na afloop van de thuiswedstrijd tegen Liverpool (3-2 winst) allesbehalve enthousiast gereageerd op de mogelijke loting voor de tussenronde van de Champions League. De Eindhovenaren worden vrijdag gekoppeld aan Juventus óf Feyenoord. Bosz speelt in Europa liever niet tegen een club uit de eigen competitie. Arne Slot kreeg op de persconferentie ook vragen over het mogelijke Nederlandse onderonsje in de volgende ronde van het miljardenbal.

PSV boekte woensdagavond een knappe 3-2 zege op Liverpool, waardoor het uiteindelijk op de veertiende plaats eindigde. Feyenoord ging daarentegen met flinke cijfers (6-1) onderuit bij LOSC Lille. De Rotterdammers zakten daardoor een paar plaatsen op de ranglijst en gaan zich als nummer negentien opmaken voor de tussenronde. Door deze eindklasseringen van de Nederlandse topclubs is het mogelijk dat zij elkaar treffen in de volgende ronde. “Niet zo leuk, hè?”, zo reageerde Bosz na afloop van het thuisduel met Liverpool op de persconferentie.

Een andere mogelijke tegenstander van PSV is Juventus. De Oude Dame was in de eerste speelronde van de competitiefase al de tegenstander van de Eindhovenaren, die er in Turijn niet aan te pas kwamen en met een 3-1 nederlaag teleurstellend van start gingen in de Champions League. “Tegen Juventus hebben we al gespeeld en Feyenoord is een Nederlandse club, dus ik vind dat niet zo leuk. Als je in Europa speelt, dan hoop je op een exotische club, zoals Liverpool. Juventus is natuurlijk ook een grote naam, maar die hebben we al gehad dit jaar. Dan is het leuker om tegen een andere club te spelen. Maar goed, het is zoals het is en we gaan de loting afwachten”, aldus Bosz.

Hoe denkt Slot erover?

Slot hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over de tussenronde. Liverpool veroverde 21 punten uit acht duels en eindigde daarmee bovenaan, met drie punten meer dan FC Barcelona, Arsenal en Internazionale. Daarom kon het ook tijdens het perspraatje van Slot over de mogelijke clash tussen PSV en Feyenoord gaan. “Toen we (Bosz en Slot, red.) hier naartoe liepen, hebben we elkaar even gesproken over wie PSV wel of niet kan loten. Als ik hem goed heb begrepen, en dat heb ik, én als hij gelijk had, dan is het volgens mij Feyenoord of Juventus die ze kunnen loten. Hoe is het mogelijk, zou je bijna zeggen”, zo zei Slot.

De oefenmeester van Liverpool kreeg even later de vraag waarop het Nederlandse voetbal moet hopen. Mochten PSV en Feyenoord vrijdag níét aan elkaar worden gekoppeld, dan staat voor beide ploegen een krachtmeting met een Italiaanse gigant op het programma: PSV treft in dat geval Juventus, Feyenoord neemt het dan op tegen AC Milan. “Ik denk dat je door niks te zeggen mijn antwoord al weet”, zo reageerde Slot. “Als Nederlandse clubs wil je liever niet tegen elkaar spelen in de volgende ronde. Eén van de mooie dingen aan Europees spelen, is dat je tegen buitenlandse teams speelt.”

Tóch kon Slot zich nog goed herinneren dat Feyenoord en PSV elkaar in 2002 troffen in de knock-outfase van de UEFA Cup (nu de Europa League). “Toen ik bij Feyenoord was heb ik er nooit iets over gezegd, want dat vind ik veel te goedkoop scoren. Maar jaren geleden in die UEFA Cup-periode van Feyenoord ben ik bij Feyenoord - PSV geweest. Dat was wel een kraker van een wedstrijd”, zo herinnerde Slot zich. Zowel de heenwedstrijd in Eindhoven als de return in Rotterdam eindigde in 1-1, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Die nam Feyenoord uiteindelijk beter. “Maar ik denk dat je in z’n algemeen als Nederlandse club liever tegen Milan of Juventus speelt, dus laten we daarop hopen”, zo klonk het.

