Loting tussenronde Champions League: wanneer en waar wordt het uitgezonden?

Nu de competitiefase van de Champions League erop zit, maken zestien clubs - waaronder de Nederlandse deelnemers PSV en Feyenoord - zich op voor de tussenronde van het toernooi. Daarin gaan zij in acht tweeluiken bepalen welke acht teams zich, naast de nummers 1 tot en met 8 van de eerste ronde, plaatsen voor de achtste finales. De loting voor de tussenronde wordt op vrijdag 31 januari verricht, maar hoe laat? En waar wordt de loting live uitgezonden?

Wanneer is de loting voor de tussenronde van de Champions League?

De loting vindt op vrijdag 31 januari plaats en begint om 12.00 uur.

Waar wordt de loting voor de tussenronde van de Champions League uitgezonden?

In Nederland wordt de loting live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, waar de uitzending om 11.30 uur begint. Daarnaast verzorgt de UEFA een livestream op de eigen website, uefa.com.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de tussenronde van de Champions League?

Artikel gaat verder onder video

De nummers 1 tot en met 8 van de competitiefase gaan rechtstreeks door naar de achtste finales van de Champions League. De nummers 9 tot en met 24 gaan in de tussenronde bepalen wie zich bij hen voegen.

Liverpool FC Barcelona Arsenal Internazionale Atlético Madrid Bayer Leverkusen LOSC Lille Aston Villa Atalanta Borussia Dortmund Real Madrid Bayern München AC Milan PSV Paris Saint-Germain Benfica AS Monaco Brest Feyenoord Juventus Celtic Manchester City Sporting CP Club Brugge

Hoe gaat de loting voor de tussenronde van de Champions League in zijn werk?

De nummers 9 tot en met 24 van de competitiefase zijn op voorhand in twee groepen verdeeld. De eerste acht clubs, waaronder nummer veertien PSV, hebben bij de loting een geplaatste status. Voordeel voor die clubs is dat zij het tweeluik in de tussenronde afsluiten met een thuiswedstrijd. Verder is op voorhand al bepaald dat de nummers 9 en 10 alleen de nummers 23 en 24 kunnen loten, de nummers 11 en 12 alleen de nummers 21 en 22 enzovoorts.

Dat leidt ertoe dat PSV (14) en Feyenoord (19) een kans van 50 procent hebben om elkaar tegen te komen in de tussenronde. Beslist het lot anders, dan zullen de Eindhovenaren het (opnieuw) opnemen tegen Juventus (20) en wacht de Rotterdammers een dubbele confrontatie met AC Milan (13).

Dit zijn alle mogelijke koppeltjes voor de tussenronde van de Champions League

AS Monaco / Brest - Paris Saint-Germain / Benfica

Sporting CP / Club Brugge - Atalanta / Borussia Dortmund

Celtic / Manchester City - Real Madrid / Bayern München

Feyenoord / Juventus - AC Milan / PSV

Wanneer wordt de tussenronde van de Champions League gespeeld?

De heenwedstrijden van de tussenronde zullen op 11 en 12 februari worden gespeeld. Een week later, op 18 en 19 februari, volgen de returns.