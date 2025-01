Sneijder heeft in rust Ajax – Galatasaray geen goed woord over voor ‘vreemde actie’ Farioli

Francesco Farioli had ervoor moeten kiezen om niet op te stellen bij Ajax tegen Galatasaray, zo luidt de conclusie van Wesley Sneijder in de rust van het duel bij Ziggo Sport. De oud-middenvelder kan niet begrijpen dat de trainer de band heeft afgenomen van de Engelsman, maar hem wel het veld in heeft gestuurd.

Farioli zorgde donderdagavond voor een grote verrassing door Henderson op te stellen bij Ajax, maar de aanvoerdersband aan Remko Pasveer te geven. De Engelsman wordt in verband gebracht met een transfer naar AS Monaco en zou zelfs in gesprek zijn over het ontbinden van zijn contract. Voorafgaand aan de wedstrijd stond de middenvelder in de communicatie van de UEFA als aanvoerder genoteerd, waaruit blijkt dat deze beslissing heel erg op het laatste moment is genomen.

In de rustanalyse komt de aanvoerdersband van Ajax ook ter sprake, wat volgens Ronald de Boer een ‘duidelijk’ signaal is. “Het is niet zomaar natuurlijk, dus misschien is dit wel de laatste wedstrijd van Henderson”, geeft de voormalig buitenspeler aan. Hélène Hendriks vraagt aan Sneijder of hij dit ‘chic’ vindt van Henderson. “Ik vind het vooral heel vreemd”, antwoordt de oud-middenvelder. “Dan gaan er toch een paar vraagtekens, die spelen door je hoofd.”

De Boer haakt erop in dat we het na het duel wel zullen horen, maar dat betwijfelt Sneijder. “Ik vind het merkwaardig. Als jij in zo’n wedstrijd een aanvoerdersswitch maakt, moet je hem ook niet opstellen”, luidt de harde conclusie van de voormalig middenvelder. “Als het duidelijk is in de kleedkamer dat hij een breuk aan het forceren is, moet je hem gewoon niet opstellen.”

