Feyenoord zónder Giménez tegen Ajax, AC Milan betaalt recordbedrag

Feyenoord-trainer Brian Priske kan zondagmiddag in De Klassieker tegen Ajax definitief geen beroep doen op . Nadat Gianluca Di Marzio al meldde dat Feyenoord en AC Milan ‘op het punt staan’ de onderhandelingen over een transfer van de spits af te ronden, bevestigt Martijn Krabbendam dat de Mexicaan er in de Johan Cruijff ArenA al niet meer bij is. Volgens de clubwatcher van Voetbal International kwam AC Milan met ‘een niet weigeren voorstel’ dat bovendien het transferrecord van Orkun Kökçü en Mats Wieffer gaat ‘verbeteren’.

Het einde van het huwelijk tussen Feyenoord en Giménez is nu dus écht in zicht. De Rotterdammers haalden de spits in de zomer van 2022 naar Nederland. Na een aanpassingsperiode veroverde hij een basisplaats in de formatie van toenmalig coach Arne Slot en die gaf hij niet meer uit handen. Giménez had met vijftien doelpunten in 32 wedstrijden een belangrijk aandeel in de eerste landstitel sinds 2017. Vorig seizoen was hij vooral voor de winterstop erg goed op dreef. Na een mindere tweede seizoenshelft eindigde hij uiteindelijk op 23 competitietreffers. Giménez leek afgelopen zomer al een transfer te gaan maken, maar een overgang naar Nottingham Forest ketste af.

Giménez stond in de eerste helft van dit seizoen dik twee maanden aan de kant met een bovenbeenblessure, maar haalt sinds zijn rentree een heel hoog niveau. Zo was hij in de Champions League trefzeker tegen Manchester City, Sparta Praag, Bayern München én LOSC Lille. Zijn doelpunt tegen LOSC Lille is dus (voorlopig) zijn laatste geweest in het shirt van Feyenoord. Giménez wordt inmiddels al een tijdje nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar AC Milan. De Italianen zagen eerdere biedingen nog van tafel geveegd worden door Feyenoord, maar nu staan de clubs toch op het punt een deal te sluiten. Volgens Krabbendam is er sprake van een recordbedrag voor de Rotterdammers, dat momenteel nog naam staat van Wieffer. De middenvelder vertrok afgelopen zomer voor 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.

Krabbendam noemt zelf geen bedragen, maar volgens de doorgaans goed geïnformeerde Di Marzio betaalt AC Milan een vaste transfersom van 32 miljoen euro, die door bonussen nog verder kan oplopen. Giménez reist zaterdag al af naar Milaan, waar hij zijn medische keuring zal ondergaan alvorens hij zijn handtekening zet onder een meerjarig contract. De Mexicaan speelde sinds zijn komst in 2022 105 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 65 keer scoorde. Hij keert mogelijk snel al terug in De Kuip. Feyenoord en AC Milan werden vrijdag tijdens de loting voor de tussenronde van de Champions League aan elkaar gekoppeld. AC Milan komt op 12 februari naar De Kuip. Zes dagen later staat de return in San Siro op het programma.

Santiago #Giménez is er morgen tegen Ajax niet meer bij. #Feyenoord werkt met #ACMilan aan de laatste details van de deal. Italianen kwamen met een niet te weigeren voorstel, waarmee de club het transferrecord van Kökcü en Wieffer gaat verbeteren. — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) February 1, 2025

