Voetbal International: Milan maakt zichzelf belachelijk met mager bod voor Giménez

AC Milan is duidelijk geïnteresseerd in van Feyenoord, maar lijkt financieel gezien niet te voldoen aan de voorwaarden van de Rotterdamse club. De Milanezen hebben namelijk een zeer mager bod van twintig miljoen euro bij Dennis te Kloese neergelegd, weet Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Er gaat ondertussen geen dag meer voorbij zonder nieuws over Giménez en Milan. Toch lijkt Het Legioen zich momenteel geen zorgen te hoeven maken over een tussentijds vertrek van de spits. Het bod wat Milan bij Feyenoord heeft neergelegd bedraagt slechts twintig miljoen euro, en dus noemt Krabbendam de kans op een snelle transfer 'niet groot'.

Artikel gaat verder onder video

De spits zelf lijkt wel oren te hebben naar een overstap. Vorige zomer klopte Nottingham Forest aan en wilden de Engelsen zo'n dertig miljoen euro neerleggen voor de Mexicaan. Giménez twijfelde zelf eigenlijk over een transfer naar de club, die het seizoen ervoor net aan degradatie was ontsprongen. Wat de spits toen niet wist, net zoals velen anderen, is hoe goed Nottingham Forest dit seizoen zou draaien. Met Chris Wood als diepste aanvaller staat de historische club momenteel derde in de Premier League.

LEES OOK: Update: Feyenoord heeft nog altijd geen duidelijkheid over aanwezigheid uitsupporters in Lille

Nu twijfelt Giménez juist niet: alle seinen staan voor hem op groen. Het probleem is echter het financiële aanbod van de huidige nummer zeven van de Serie A. Milan heeft een bod gedaan van twintig miljoen euro, wat in vier termijnen moet worden betaald. En dus schrijft Krabbendam terecht: "AC Milan presenteert zich graag als een Europese topclub en heeft met Zlatan Ibrahimovic een directeur van internationale allure, maar de markt kennen, is blijkbaar een ander verhaal." Feyenoord wil naar verluidt minimaal het dubbele van het geboden bedrag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-speler aandachtig toeschouwer bij AZ - Sparta, zit naast Sem Steijn op de tribune

Een speler van Feyenoord duikt plotseling op in het AFAS Stadion in Alkmaar.