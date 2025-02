Flinke tegenvaller voor Feyenoord: Rotterdammers zien eerste bod resoluut van tafel worden geschoven

Feyenoord is zeer geïnteresseerd in , maar een eerste bod voor Willem II is resoluut van tafel geschoven. De Rotterdammers zouden twee miljoen over hebben voor de middenvelder, maar de Tilburgers eisen zeker twee keer zoveel.

Meerveld is een aanvallende middenvelder die dit seizoen in twintig Eredivisiewedstrijden vier keer scoorde en twee assists afleverde. Het contract van de 22-jarige Bosschenaar loopt nog tot medio 2026 bij Willem II. Meerveld zou Brian Priske meer opties binnen de selectie moeten geven.

1908.nl weet dat Feyenoord donderdag een bod heeft neergelegd bij de Tricolores. Dat bod bedroeg twee miljoen euro. Daar heeft Willem II ondertussen op gereageerd. Meerveld zou volgens de Brabanders meer moeten opleveren: Willem II wil toch zeker vier miljoen voor de sleutelspeler. Volgens andere geruchten zou de club zelfs meer dan vijf miljoen aan de overstap willen overhouden.

De Tilburgers hebben het bod voor Meerveld dan ook geweigerd. Feyenoord en Dennis te Kloese in het bijzonder moeten dus in de komende dagen met een flink verbeterd bod moeten komen, willen zij Meerveld definitief inlijven. Mogelijk kan een doorbraak in de saga rond Santiago Giménez daar een handje bij helpen.

