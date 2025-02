Driessen komt met zeer hoopvolle boodschap voor Feyenoord-fans

Voor Feyenoord is het een enorme aderlating dat een winterse transfer naar AC Milan gaat maken, zo vindt Valentijn Driessen. Hoewel en niet het niveau van de Mexicaan hebben, ziet de journalist toch een aanknopingspunt voor de Rotterdammers. In volgens hem de beste wedstrijd onder Brian Priske, op bezoek bij Benfica, speelde Giménez namelijk helemaal niet mee.

Giménez staat op het punt om na 2,5 jaar in Nederland een transfer van Feyenoord naar AC Milan te maken. Voor de Rotterdammers is dat in principe een slechte zaak, zo stelt Driessen vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ik vind het heel mager”, velt de journalist zijn oordeel over Ueda en Carranza. “Het is natuurlijk geen Giménez.”

Feyenoord moet zich dan ook nog op de markt gaan roeren om een vervanger voor Giménez in huis te halen, zo denkt Driessen. “Evenals PSV speelt ook Feyenoord nog op drie fronten. Champions League, KNVB Beker en de competitie natuurlijk”, somt de verslaggever op.

Positieve noot van Driessen

Driessen ziet toch een positief punt aan de transfer van Giménez. “De allerbeste wedstrijd die Feyenoord heeft gespeeld dit seizoen, was zonder Giménez. Toen was Giménez geschorst (geblesseerd, red.), in Lissabon, tegen Benfica”, licht hij toe. Ueda startte dat duel in de basis en wist twee keer te scoren, waarvan er eentje werd afgekeurd. De kanttekening van Driessen is dat het elftal er destijds anders uitzag, maar van alle basisspelers uit dat duel ontbreekt momenteel alleen Jordan Lotomba voor langere tijd met een blessure.

