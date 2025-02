Hato: ‘Als kleine jongen had ik de droom voor Feyenoord te spelen’

In zijn jeugd droomde ervan ooit voor Feyenoord te spelen, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De jonge verdediger liet die hoop varen toen hij niet opviel voor de Rotterdammers bij de amateurs en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling van aartsrivaal Ajax.

Hoewel Hato pas achttien jaar oud is, speelde hij al 93 keer in het eerste elftal van Ajax. De verdediger groeide op in de buurt van De Kuip en zat met zijn vader ook wel eens op de tribune bij Feyenoord. “Als kleine jongen had ik wel de droom gehad om voor Feyenoord te spelen”, geeft de Ajacied toe in gesprek met de krant. “Maar toen ik het heel goed deed bij de amateurs, zagen zij het niet. En als niemand aanklopt, komt er een moment dat je denkt: het hoeft van mij niet meer.”

Uiteindelijk was het stadsgenoot Sparta Rotterdam dat met Hato aan de haal ging. Toen hij eenmaal in de jeugdopleiding van de Spangenaren speelde, had hij al geen behoefte meer aan een stap naar Feyenoord, zo geeft hij aan. Voor zijn stap naar Sparta, speelde Hato voor Sportclub Feyenoord, de amateurtak van de Rotterdamse topclub. “Ik ging daar niet per se heen om in beeld te komen bij het grote Feyenoord. Het was gewoon een grotere club. Dan denk je niet na”, legt de verdediger die keuze uit.

Transferklapper voor Ajax

Inmiddels timmert Hato bij Ajax hard aan de weg en lijkt het er sterk op dat hij in de komende jaren flink wat miljoenen kan gaan opleveren. Volgens het AD is de kans groot dat dit komende zomer al gaat gebeuren. Pjotr van der Maarel, zijn voormalig jeugdtrainer bij Sparta, kijkt daar niet vreemd van op en denkt dat dit altijd in het verschiet lag voor de verdediger. “Als ik zie hoe die jongen nu richting de wereldtop gaat, krijg ik elke keer kippenvel.”

