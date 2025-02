Feyenoord mist Timber én Hwang tegen AC Milan, maar ziet ook belangrijke speler terugkeren

Feyenoord-trainer Pascal Bosschaart kan dinsdagavond in de return tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League geen beroep doen op en . Timber viel vorige week in de slotfase van de heenwedstrijd geblesseerd uit en moest het uitduel met NAC Breda van afgelopen zaterdag al aan zich voorbij laten gaan. Hwang ontbrak in de laatste twee wedstrijden van Feyenoord en staat mogelijk nog een paar weken aan de kant. is daarentegen fit genoeg om in ieder geval deel uit te maken van de selectie voor de volgende krachtmeting met AC Milan.

Feyenoord-supporters hoopten dat de blessurelijst in de tweede seizoenshelft zou krimpen, maar ze zien ‘m juist alleen maar langer en langer worden. Pascal Bosschaart, die twee dagen na het ontslag van Brian Priske werd aangesteld als interim-trainer, kon in de thuiswedstrijd tegen AC Milan al geen beroep doen op Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Chris-Kevin Nadje, Bart Nieuwkoop, Hwang en Stengs. Daar kwamen in dezelfde wedstrijd twee nieuwe blessuregevallen bij. Timber kwam halverwege de tweede helft na een hoge sprong lelijk terecht op zijn linkerbeen. Hij speelde in eerste instantie nog wel door, maar liet zich een kwartier voor het einde alsnog vervangen. Timber sprak na afloop van ‘een soort overstrekking van de knie’. Het duel met NAC ging al aan zijn neus voorbij en dat geldt ook voor de return tegen AC Milan.

LEES OOK: Feyenoord meldt dramatisch nieuws over Bart Nieuwkoop

Artikel gaat verder onder video

In dezelfde wedstrijd liep ook Ayase Ueda opnieuw een blessure op. De Japanner was juist weer een paar weken hersteld van een zware blessure die hem enkele maanden aan de kant hield. Timber en Ueda voegden zich de afgelopen dagen bij de andere blessuregevallen, waarvan Bijlow, Lotomba, Nadje en mogelijk ook Nieuwkoop naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen niet meer in actie zullen komen. Trauner, Zerrouki, Hwang en Ueda staan mogelijk nog een aantal weken aan de kant. Feyenoord laat maandagmiddag weten de ‘komende’ weken niet op hen te rekenen. Quilindschy Hartman en nieuwkomers Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo zijn niet ingeschreven en dus niet speelgerechtigd voor de kraker in de tussenronde.

Rentree Stengs

Tegenover al die afwezigen staat de terugkeer van Stengs. De linkspoot liep in de thuiswedstrijd tegen Bayern München op 22 januari een blessure op en stond daardoor een aantal weken aan de kant. Hij is inmiddels aangesloten bij de groep en zou dinsdagavond dus minuten kunnen maken. Stengs kwam door blessureleed dit seizoen pas twaalf keer in actie. Hij scoorde één keer, in de tweede competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. Daarin verzorgde hij ook twee assists.

De selectie van Feyenoord voor het duel in Milaan:

Timon Wellenreuther

Plamen Andreev

Ismail Ka

Thomas Beelen

Gijs Smal

Jakub Moder

Calvin Stengs

Igor Paixão

Hugo Bueno

Luka Ivanušec

Julián Carranza

Jeyland Mitchell

Anis Hadj Moussa

Shiloh ’t Zand

Givairo Read

Antoni Milambo

Dávid Hancko

Ibrahim Osman

Tobias van den Elshout

Djomar Giersthove

Zépiqueno Redmon

Aymen Sliti

Our squad for the second leg in San Siro.#UCL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 17, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Positie van Dennis te Kloese wankelt bij Feyenoord'

De positie van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord lijkt niet meer zo zeker.