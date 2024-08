Van Basten ziet stop in ontwikkeling: ‘Sinds zijn vertrek bij Ajax is hij niet beter geworden’

Marco van Basten is kritisch op de ontwikkeling van , zo verkondigt hij bij Rondo. De analist denkt dat de Nederlander na zijn vertrek bij Ajax niet bepaald is gegroeid als speler.

De Ligt kende tussen 2016 en 2019 zijn grote doorbraak in de voetballerij als speler van Ajax. De centrumverdediger ontpopte zich tot een van de belangrijkste spelers van de Amsterdammers en verdiende een transfer naar Juventus. Na drie seizoenen in Italië verkaste De Ligt naar Bayern, waar hij afgelopen seizoen geen onbetwiste basisspeler was.

De Duitsers gaan De Ligt op korte termijn verkopen aan Manchester United, en daar zijn de fans niet bepaald gelukkig mee. “Past De Ligt goed bij de Premier League, denken jullie?”, vraagt Wytse van der Goot zich af. “Weet ik niet… ik vond de Bundesliga eerst wel goed bij hem passen. Daar had ik wel een goed gevoel bij. Engeland vind ik toch wel veel fysieker, met grote en snelle spelers. Ik weet het niet, ik vind het moeilijk in te schatten”, reageert Wesley Sneijder.

“Ik gun het hem wel echt. Ik heb hem meegemaakt toen hij net bij het Nederlands elftal kwam. Heel leergierig en elke dag stond hij vooraan. Daar hou ik wel van, daar zit een goede kop op met een goede mentaliteit. Ik gun het hem van harte”, gaat Sneijder verder. “Hij is nog niet in staat om met losse wangetjes te spelen. Hij is overal in en is ook overal geblesseerd, dat blijft een vraagteken”, mengt Van Basten zich in de discussie.

“Ik hoop het beste voor hem, want het is inderdaad een hele aardige en leuke gozer. Maar als je z’n progressie ziet vanaf Ajax… eerst naar Juventus en daarna naar Bayern München, is hij niet veel beter geworden in die paar jaren dat hij naar het buitenland is gegaan. Dat moet beter”, sluit de analist af.

