Instagram-post van Bayern over De Ligt zorgt voor massale woede, maar niet richting Nederlander

De social media-afdeling van Bayern München heeft zich niet populair gemaakt bij de fans. De club plaatste maandagochtend een bericht op Instagram, waarin het feliciteert met zijn 25e verjaardag. Het is mogelijk de laatste keer dat De Ligt in beeld is op de socials van Bayern, want de Nederlander staat op het punt te tekenen bij Manchester United.

Precies om die reden reageren duizenden Bayern München-fans met woede onder de Instagram-post. De supporters kunnen zich allesbehalve vinden in het besluit om de centrale verdediger te verkopen. “Heb wat schaamte om onze beste verdediger te verkopen”, luidt een reactie die inmiddels zestienduizend keer is geliket. De commentsectie bestaat voor een groot deel uit dezelfde soort reacties: ‘Dit is de domste beslissing ooit’ of ‘ik kan niet geloven dat we hem verkopen’ valt veelvuldig te lezen.

Volgens verschillende media heeft Manchester United een akkoord bereikt met Bayern München over de transfer van De Ligt. De verdediger wordt naar verwachting op korte termijn gepresenteerd. De Nederlander verkast voor een bedrag van minstens 45 en maximaal vijftig miljoen euro naar de club van voormalig trainer Erik ten Hag. Ook Noussair Mazraoui staat voor de definitieve overstap naar Old Trafford.

