Clubicoon Matthäus hekelt domme uitspraken van Bayern München over De Ligt en Tah

De communicatie van Bayern München rondom en kan op weinig goedkeuring rekenen bij voormalig speler . Beide verdedigers zijn momenteel belangrijke transferdossiers bij Der Rekordmeister, maar de manier waarop de Duitse topclub het aanpakt deugt niet volgens de 150-voudig Duits international.

Bayern München wil zich dolgraag versterken met Tah en is zelfs al akkoord over de transfer. Volgens erevoorzitter Uli Hoeness moeten de Duitsers eerst verkopen, alvorens de deal beklonken kan worden. Daarom hoopt Bayern München De Ligt, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Manchester United, te slijten.

Dat Hoeness daar zo openlijk over communiceerde is volgens Matthäus heel dom. “Zoals Uli Hoeness Harry Kane een jaar geleden duurder maakte met zijn uitspraken over Tottenham, maakt hij nu zijn eigen spelers goedkoper met zijn publieke aankondigingen over de verkoop”, aldus de voormalig middenvelder. “De concurrentie weet het: Bayern wil of móét zelfs verkopen. Daarom wachten ze", vertelt hij in gesprek met BILD.

Als het aan Matthäus ligt dan trekt Bayern München de stekker uit de onderhandelingen met Bayer Leverkusen over de transfer van Tah. “Bayern heeft Tah eigenlijk niet nodig en al helemaal niet om Leverkusen te verzwakken. Op het EK zag je hoe stabiel Dayot Upamecano speelt als je hem vertrouwen geeft. Min-Jae Kim, Eric Dier en Hiroki Ito - als hij weer fit is - zijn er ook nog. Josip Stanisic kan centraal spelen en misschien blijft De Ligt ook.”

Ook Bayern-directeur Max Eberl sprak zich recentelijk over de situatie rondom De Ligt. Daarbij was de directeur geheimzinnig over de toekomst van de Nederlandse verdediger. “Toch moet je nadenken over hoe je beslist en ook hoe de jongen zich voelt. Hij is nog steeds een speler van FC Bayern. En zolang hij dat is, krijgt hij al onze steun.”

