Bayern München akkoord met verdediger, die door De Ligt in wachtkamer moet

lijkt de overstap te gaan maken van Bayer Leverkusen naar Bayern München voor 25 miljoen euro en vijf miljoen aan mogelijke bonussen. Volgens Kicker hebben alle partijen een akkoord bereikt. Toch is de transfer nog niet officieel: daarvoor is het wachten op de overstap vanM atthijs de Ligt naar Manchester United.

Tah is al jaar en dag (sinds 2015) een gewaardeerde kracht van Leverkusen en was vorig seizoen ook erg belangrijk bij het pakken van de Bundesliga-titel. De 28-jarige centrale verdediger speelde ook vier van de vijf wedstrijden in de basis voor het Duitsland van Julian Nagelsmann op het afgelopen EK. Hij staat vooral bekend om zijn vaardigheden aan de bal en het feit dat hij kopsterk is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Manchester United neemt contact op met gedegradeerde middenvelder na harde opstelling PSG’

De clubs en de speler zijn akkoord, maar nu is het wachten op De Ligt, die naar Manchester United moet vertrekken. De verdediger zou graag herenigd worden met Erik ten Hag en mogelijk maakt hij samen met Noussair Mazraoui de overstap naar het Britse eiland. Dan moet de transfer echter wel rondkomen.

Op dit moment zitten United en Bayern nog te ver van elkaar af wat het transferbedrag voor De Ligt betreft. Bayern zou graag 50 miljoen euro ontvangen, maar dat wil de club van Ten Hag niet betalen. Het ligt in de lijn der verwachting dat beide clubs uiteindelijk een akkoord zullen treffen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absolute hoofdrol voor één Nederlander tijdens training Manchester United

Onder toeziend oog van honderden fans trainde Manchester United op de campus van universiteit UCLA in Los Angeles.