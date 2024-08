‘De Ligt mogelijk in de problemen: Duitse politie doet onderzoek’

heeft zichzelf mogelijk in de nesten gewerkt. Het doorgaans goed geïnformeerde Bild schrijft dat de politie van München onderzoek doet naar de Nederlander vanwege een verkeersongeluk. De verdediger van Bayern München en het Nederlands elftal zou een geparkeerde auto hebben geramd en vervolgens zijn doorgereden.

De Ligt maakte in de zomer van 2022 de overstap van Juventus naar Bayern München, maar wordt inmiddels al tijden in verband gebracht met een nieuwe transfer. Manchester United wil hem dolgraag losweken en De Ligt zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar Engeland. Maar in de Duitse media is de voormalig Ajax-verdediger momenteel even om een andere reden onderwerp van gesprek. “De verdediger van Bayern München zou woensdagochtend een geparkeerde auto hebben geramd in de buurt van het clubgebouw van de Duitse topclub aan de Säbener Strasse”, zo schrijft De Telegraaf op basis van berichtgeving door Bild.

De Ligt zou daarna zijn doorgereden, op weg naar een training van de formatie van coach Vincent Kompany. Die actie blijft mogelijk niet zonder gevolgen. De politie van München zou de auto van de Oranje-international, een Audi Q8 e-tron, hebben weggesleept en beveiligd. Agenten zouden nu de schade aan zijn auto onderzoeken. Daarbij is volgens Bild de ‘belangrijkste’ vraag of De Ligt weet dat hij een andere auto heeft geraakt en met die kennis is doorgereden óf dat de schade aan de geparkeerde auto dusdanig klein is dat hij er helemaal geen weet van had. Bild vroeg de politie, Bayern München en De Ligt om een reactie, maar zij hebben aangegeven geen commentaar te willen geven.

