‘Manchester United bereikt persoonlijk akkoord met Matthijs de Ligt’

Manchester United is tot een persoonlijk akkoord gekomen met , zo meldt Manchester Evening News. De ploeg van Erik ten Hag hoopt de centrale verdediger op te pikken bij Bayern München, maar zal het eerst eens moeten worden over een prijs.

De komst van De Ligt bij Manchester United zit al een tijdje in het vat. Na het vertrek van Raphaël Varane en Victor Lindelöf willen the Red Devils graag twee nieuwe centrale verdedigers, waarvan de Nederlander er eentje moet worden. Voormalig PSV’er Jarrad Branthwaite moet de andere aanwinst worden, maar vooralsnog voldoet Manchester United niet aan de wensen van Everton.

Artikel gaat verder onder video

Om de transfer van De Ligt af te ronden, zal de clubleiding van de Engelsen eerst tot een akkoord moeten komen met Bayern München. In Zuid-Duitsland heeft de mandekker nog een contract tot medio 2027. Bayern zou een bedrag van 42 miljoen pond (omgerekend 49,7 miljoen euro) voor de Nederlander verlangen. In Manchester zijn ze optimistisch dat een deal ervan gaat komen.

Zirkzee

Naast De Ligt moet ook mede-international Joshua Zirkzee op korte termijn richting Old Trafford komen. Afgelopen weekend kwam al naar buiten dat de aanvaller, die onlangs zijn debuut maakte voor Oranje, persoonlijk rond is met de FA Cup winnaar. Inmiddels is duidelijk dat er een contract voor vijf seizoenen voor hem klaarligt in Manchester.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.