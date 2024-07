'Manchester United bereikt persoonlijk akkoord, transfer Oranje-international nadert'

Manchester United is dicht bij de komst van , zo meldt The Athletic zondagmiddag. De club van Erik ten Hag zou al rond zijn met de spits, maar is momenteel nog in gesprek met Bologna. The Red Devils zouden twijfelen of ze aan de afkoopsom moeten voldoen of dat ze voor een andere prijs moeten onderhandelen.

Zirkzee, die zaterdagavond tegen Turkije (2-1) zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal, wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. Inmiddels hebben de club en speler een akkoord bereikt over de persoonlijke voorwaarden en de som voor de zaakwaarnemer. Dat is volgens het medium een flink bedrag, maar in de context wordt het op Old Trafford gezien als een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Bij Bologna heeft Zirkzee nog een contract tot medio 2026, met daarin een afkoopsom van veertig miljoen euro. Dat bedrag moet in één keer worden betaald, wat voor Manchester United voor problemen kan zorgen. Daarom wordt er op dit moment besproken of ze de afkoopsom gaan betalen of een aparte transfersom willen onderhandelen. Hoe dan ook is de verwachting dat Zirkzee komend seizoen in het rode deel van Manchester speelt.

Landgenoot

Naast Zirkzee werkt Manchester United hard aan de komst van Matthijs de Ligt. De 45-voudig international heeft volgens Fabrizio Romano gesproken met de club en heeft aangegeven open te staan voor een transfer naar de Premier League. Over deze transfer zal Manchester United binnenkort met Bayern München gaan praten.