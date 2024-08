Mike Verweij weet hoe lang Daniele Rugani in actie zal komen bij Ajax

Als donderdagavond debuteert voor Ajax, blijft zijn speeltijd normaliter beperkt tot een paar minuten als invaller. De verdediger zal dus niet in de basisopstelling staan tegen Jagiellonia Bialystok.

Woensdag werd al duidelijk dat Rugani op de spelerslijst staat voor de ontmoeting in de laatste voorronde van de Europa League. Zowel de UEFA als de KNVB heeft het licht op groen gezet. Daardoor kan Rugani in Polen zijn debuut maken voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De dertigjarige Juventus-huurling meldde zich maandag al in Amsterdam voor zijn medische keuring. Daaruit concludeerde Ajax dat de Italiaan ‘superfit’ is. Hij wordt dus in staat geacht om meteen minuten te maken, maar een basisplek lijkt er niet in te zitten.

Ajax huurt Rugani tot en met het einde van dit seizoen van Juventus. De Amsterdammers maakten zijn komst woensdagmiddag wereldkundig. Rugani behoort tot de lijst met 24 spelers die afreizen naar Polen. Kian Fitz-Jim ontbreekt, jongelingen Jorthy Mokio en Nick Verschuren behoren voor het eerst tot de selectie.

