Van der Gijp gaat stuk om Eredivisie-transfer: 'Is dit in het café besloten?'

René van der Gijp begrijpt helemaal niets van de aanstaande overstap van naar Ajax. De boomlange sluitpost moet middels een ruildeal, waarbij Jay Gorter de omgekeerde weg bewandelt, overkomen van sc Heerenveen, tot hilariteit van de vaste tafelgast van Vandaag Inside.

Tijdens een discussie over de veelbesproken nieuwe leader van de SBS-talkshow maakt Van der Gijp ineens een zijsprong naar het transfernieuws uit Amsterdam en Heerenveen. "Andries Noppert... hebben ze dat besloten in een café?", roept de oud-voetballer lachend.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Gangelen onthult opvallende eis Ajax in ruildeal Noppert - Gorter: 'Dan haal je de pleuris in huis'

Johan Derksen gaat er serieus op in, maar niet voordat hij opnieuw zijn zorgen heeft uitgesproken over Heerenveen-trainer Robin van Persie. "Dat is een jonge, onervaren trainer", zegt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. Die is met één grote blunder begonnen door niet Noppert op te stellen, maar Mickey van der Hart. Noppert was verleden jaar uit vorm, maar we hebben hem in het Nederlands elftal gezien, dat is een veel betere keeper. Dus: van keepers heeft hij (Van Persie, red.) ook geen verstand."

LEES OOK: Ajax en sc Heerenveen akkoord over Noppert, één man heeft de sleutel in handen

Daarna gaat De Snor in op de mogelijk overstap van Noppert naar Ajax: "Het is inderdaad een beetje gek om hem vanaf de bank van Heerenveen nu te benoemen tot eerste keeper bij Ajax, want hij moet natuurlijk die veteraan (Remko Pasveer, red.) vervangen." Wilfred Genee vraagt zich vooral af waar Diant Ramaj is gebleven: "Dat was toch één van de weinigen die goed kon voetballen, toch?" Van der Gijp beaamt: "Dat was één van de weinige aankopen die voldeed."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De heftigste rel ooit bij Vandaag Inside: 'Ze scholden elkaar na afloop de huid vol'

Na zestien jaar als eindredacteur is Jan Hillenius niet meer verbonden aan het programma Vandaag Inside. Hij doet nu een boekje open.