Sierd de Vos deelt impopulaire mening over Ajax na opvallend moment in minuut 32

Sierd de Vos is van mening dat Ajax donderdagavond in de 32ste minuut van de wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok goed is weggekomen. Volgens de commentator van Ziggo Sport had de Poolse ploeg een strafschop moeten krijgen na een overtreding van .

Sutalo kwam na ruim een halfuur voetballen in de zestien van Ajax in duel met Lamine Diaby-Fadiga. De aanvaller van Jagiellonia Bialystok ging naar de grond, maar scheidsrechter Rade Obrenovic besloot het moment weg te wuiven en door te laten spelen. Hij werd daarbij niet ingeseind door de videoscheidsrechter.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kijkers smullen van nieuwe analist bij Ajax: ‘Wat een verschil met Van Basten!’

In de herhaling bleek dat er overduidelijk fysiek contact was tussen Diaby-Fadiga en Sutalo. “Hij wordt aan alle kanten vastgehouden. Ja, dit is natuurlijk een penalty”, reageert De Vos resoluut. “Hij kan niet veel met de bal, maar hij wordt werkelijk met twee handen vastgehouden door Sutalo.”

Volg de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax in ons liveverslag!

Op dat moment leidde Ajax overigens met 1-2 in Polen. De thuisploeg was via Adrián Diéguez vroeg op voorsprong gekomen, maar de Amsterdammers stelden razendsnel orde op zaken via Chuba Akpom en Mika Godts.