Scheidsrechter Jagiellonia – Ajax neemt bizarre besluiten en wordt niet gecorrigeerd door VAR

De arbitrage bij Jagiellonia Bialystok – Ajax (1-4) nam donderdagavond de nodige opvallende beslissingen. Een daarvan was een dubieuze penalty voor Ajax, die niet werd teruggedraaid door de videoscheidsrechter.

In de 77ste minuut leek Anton Gaaei zichzelf ten val te brengen, maar scheidsrechter Rade Obrenovic meende een overtreding van Darko Churlinov te zien. Als daar al sprake van was, dan was het contactmoment buiten het strafschopgebied. Videoscheidsrechter Matej Jug greep evenwel niet in. Mika Godts kon via de penalty de 1-5 maken, maar zijn zwak ingeschoten penalty werd gekeerd door keeper Slawomir Abramowicz.

Artikel gaat verder onder video

Arbiter Obrenovic gaf Ajax eerder in de wedstrijd ook al een penalty – daar was meer aanleiding voor – en baarde opzien met ogenschijnlijk onterechte gele kaarten voor Kenneth Taylor en Jorrel Hato in het begin van de tweede helft. Taylor raakte zijn tegenstander niet, terwijl Hato bestraft werd voor een tackle op de bal. Verder liet de arbitrage na om Jagiellonia in de eerste helft een penalty te geven, na een overtreding van Josip Sutalo.

LEES OOK: Sierd de Vos deelt impopulaire mening over Ajax na opvallend moment in minuut 32

Weer een penalty voor Ajax... 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐎𝐏𝐓! 🤐

Mika Godst mist vanaf 11 meter 💥#ZiggoSport #UEL #JAGAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax is heel erg afhankelijk geworden van één speler'

Een zorgwekkende conclusie over Ajax, dat erg afhankelijk zou zijn van één basisspeler.