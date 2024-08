Feyenoord en KNVB komen met eerste reactie op berichtgeving over De Klassieker

Feyenoord heeft bij Voetbal International gereageerd op het nieuws dat de politiebonden hun acties voor een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen gaan vervolgen rondom De Klassieker tegen Ajax van komende zondag. De Rotterdamse topclub heeft ‘nog niet vernomen’ dat er een streep gaat door de kraker tegen de aartsrivaal.

Vorige week werd al duidelijk dat binnen Feyenoord de vrees bestond dat de politiebonden ook rondom De Klassieker tegen Ajax actie zouden voeren voor een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen. Dat deden de politiebonden al in het weekeinde van 17 en 18 augustus bij de wedstrijden tussen FC Twente en Sparta Rotterdam én NAC Breda en Ajax. Die wedstrijden verliepen weliswaar zonder problemen, maar rond De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax moet een veel grotere politiemacht op de been zijn. Géén politie betekent normaal gesproken een streep door de kraker tussen de eeuwige rivalen.

De politiebonden hebben maandag aangekondigd ook tijdens De Klassieker actie te gaan voeren. Dat nieuws is uiteraard niet aan Feyenoord voorbijgegaan. “Wij hebben nog niet vernomen dat de wedstrijd zondag definitief niet kan doorgaan. Uiteraard hebben we er begrip voor dat mensen opkomen voor hun zak. Goed ook, dat dat kan”, zo schrijft Feyenoord in een reactie aan Voetbal International. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie zou er desondanks stevig van balen als het duel niet doorgaat. “Wij zouden het enorm betreuren als - helaas niet voor het eerst - het voetbal hiervoor wordt gebruikt en, zeker in het geval van De Klassieker, niet alleen de betrokken clubs, maar miljoenen mensen er door worden geraakt die nu al enorm uitkijken naar deze wedstrijd.”

De uiteindelijke beslissing over het wel of niet doorgaan van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax ligt bij de zogenaamde driehoek, bestaande uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie. Feyenoord - Ajax staat voor komende zondag 14.30 uur op het programma.

Update 10.39 uur: KNVB komt ook met eerste reactie

De KNVB heeft inmiddels ook gereageerd op het besluit van de politiebonden om rondom en tijdens De Klassieker actie te gaan voeren. “Jaarlijks investeren clubs vele miljoenen euro’s in hun veiligheidsorganisatie. Bij de wedstrijden in de Eredivisie zijn er stewards en beveiligers in het stadion aanwezig. Wat dat betreft is het erg jammer dat het voetbal betrokken wordt bij de onderhandelingen van vakbonden”, zo wordt de voetbalbond geciteerd door Rijnmond. “We hopen in elk geval dat de partijen er snel uit komen en moeten voor De Klassieker even afwachten wat de politievakbonden en gemeente Rotterdam beslissen.”

