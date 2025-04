Het gedrag van blijft de gemoederen bezighouden. De verdediger van AZ liet zich tijdens de bekerfinale niet van zijn beste kant zien met zijn vervelende maniertjes. Kenneth Perez, normaliter groot fan van Goes, vindt ook dat twintigjarige verdediger inmiddels overdrijft en trekt zelfs de vergelijking met .

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen.

Dat was niet enige, want Perez viel nog een aantal andere zaken op aan Goes tijdens de bekerfinale. "Elke gewone tackle ging hij vieren. Als je de bal van de lijn haalt, dan is het oké. Maar nu is het bijna een act. Als dit Wout Weghorst was geweest, dan was de wereld te klein", aldus de Deense analist bij Voetbalpraat op ESPN.

Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad stelt dat de wereld nu al te klein is. "Hij krijgt een hoop over zich heen en hij is daar niet gevoelig voor. Sinds dit een item is geworden na die grote wedstrijden tegen spitsen als Brobbey, Morata en al die gasten die zich beklaagden over wat hij allemaal deed, is hij niet terughoudender geworden. Hij is eerder geradicaliseerd, als je het zo kan zeggen. Dus ergens moet er nu wel een lijn getrokken worden bij AZ. Dat maakte deze finale wel duidelijk."

Teamgenoten moeten ingrijpen bij Goes

De analisten zijn het er allemaal over eens dat het gedrag van Goes een halt toegeroepen moet worden. Tijmen van Wissing van RTV Oost ziet daarbij een rol weggelegd voor zijn ploeggenoten. "Ik heb mij gisteren ook wel een beetje verbaasd over dat achterlijke gedrag van hem. Ik kon er altijd wel een beetje van genieten, want ik vind dat we teveel braveriken in dit land hebben. Op een gegeven moment zie je gewoon dat de scheidsrechters hem gaan zoeken. Als ploeggenoot ben je er toch ook een keer klaar mee?", erkent hij.

"Gisteren (maandag, red.) was wel de overtreffende trap. Het was wel echt too much. Misschien was het de spanning. Ik vind eigenlijk dat er tot nu toe geen reden was voor teamgenoten om hem aan te spreken, maar na gisteren werkt het averechts", aldus Perez, die bijval krijgt van Haarsma. "Je hebt er zelf niks meer aan. Normaal gesproken is het iets waarmee je je team helpt omdat je een spits uit de wedstrijd speelt. Nu merk je dat teamgenoten zich ook bezighouden met Wouter Goes, van: hé rustig. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

Goes in schijnwerpers door gedrag

"Ik ben groot fan van Wouter Goes en ik vind hem ook een hele goede verdediger, maar het helpt hem nu ook niet. Het helpt zijn team ook niet. Er zat een bondscoach gisteren op de tribune en die is daar ook niet van", aldus Perez, die er vervolgens door Kamperman op geattendeerd wordt dat Ronald Koeman er zelf ook wat van kon. "Het is echt too much", benadrukt Perez.

Haarsma beseft dat Goes met zijn vervelende maniertjes de schijnwerpers op zich krijgt met zijn gedrag, terwijl het eigenlijk over zijn verdedigende kwaliteiten moet gaan. "Het is vooral zonde, want verdedigend speelt hij wel weer een goede pot. Tegen al die spitsen, of ze nu groter of sterker zijn, hij legt ze verdedigend wel allemaal aan banden. Die jongen kan zo slim en goed verdedigen."

