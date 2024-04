Grote ergernis over tafelgast in De Oranjezondag: ‘Hélène kwam er niet of nauwelijks tussen’

Angela de Jong heeft zondagavond met veel ergernis zitten kijken naar de uitzending van De Oranjezondag. Naast Rutger Castricum, Pieter Cobelens en Ben van der Burg was ook Prem Radhakishun te gast. De Jong heeft geen goed woord over voor het optreden van de voormalig advocaat in het programma van Hélène Hendriks.

“Laat ik nou denken dat we met het stoppen van De Wereld Draait Door ook van hem waren verlost op tv”, begint De Jong haar column Angela kijkt tv in het Algemeen Dagblad. Ze was dan ook verbaasd toen ze Radhakishun zijn opwachting zag maken in De Oranjezondag. “Waarom? Geen idee. De kans dat er met én Castricum én Cobelens én Van der Burg een ongemakkelijke stilte zou vallen, leek me nihil. Alle drie zijn ze er meester in om vijf kwartier in een uur te lullen. Maar toch had iemand het nodig gevonden om daar Prem tussen te zetten.”

De Jong ergerde zich al vanaf de eerste minuut aan de acteur en radio- en televisiemaker. Zo hoorde ze hem een ‘kleurloos’ betoog houden waarom hij de beste televisiepresentator van Nederland zou zijn. “Maar halverwege de uitzending wist ik pas echt weer waarom ik hem zo vermoeiend (lees: vreselijk vervelend) vind. Hij zat te razen en tieren zoals hij dat ook altijd bij Matthijs van Nieuwkerk deed. Maakt niet uit waar het gesprek over ging, Prem nam het over en schakelde binnen drie seconden over naar de overdrive. (..) Alsof hij een paar jaar gebrek aan aandacht moest inhalen en alvast een voorschot nam op de komende paar jaar.”

Zelfs Hendriks ‘kwam er niet of nauwelijks tussen’, zo constateert De Jong. “Rutger hield van de weeromstuit zijn mond. Pieter besloot op een goed moment zijn kruk naast die van Prem te zetten en op vriendelijke, maar niet mis te verstane wijze te dreigen de batterij uit dit gefrustreerde, weinig knuffelbare Duracel-konijn te trekken. Toen bond hij in. Even dan.” De Jong verbaasde zich tevens over het feit dat de ‘tirade’ van Radhakishun over de rel die vorige week rond de persoon van Johan Derksen ontstond hem applaus opleverde vanuit het publiek. “Want zijn punt was dat iedereen een racist is en Johan alleen maar hardop zegt wat de algemene gedachte is. Hij nam het ook min of meer op voor mensen die Wilders stemden. Hij, Prem, had natuurlijk al jaren geleden een programma aan ze gewijd.”

Een mol achter de schermen en ‘onhandelbare clowns’

De Jong heeft zich al eerder kritisch uitgelaten over De Oranjezondag en de aanwezigheid, maar vooral het optreden van Radhakishun maakt haar indruk van het programma er niet beter op. Ze vraagt zich zelfs af of Hendriks een ‘mol achter de schermen heeft’. “Het lijkt er bijna op dat iemand daar de boel saboteert. Alsof het programma niet mág slagen. En dat is zo zonde. SBS heeft met haar goud in handen. Niemand die zo dicht bij de gewone kijker staat als zij - in doen, laten en denken. Maar zelfs haar gunfactor houdt een keer op als je haar tegenover onhandelbare clowns blijft zetten.”

