Marcel Brands noemt een 'hele goede' speler van Ajax en zelfs een 'hele, hele goede' speler van Feyenoord

PSV heeft volgens velen - met afstand - de beste selectie van Nederland, maar dat betekent niet dat Marcel Brands van geen enkele speler van Ajax of Feyenoord gecharmeerd is. De algemeen directeur van de Eindhovenaren vindt en ‘hele goede’ spelers en zelfs een ‘hele, hele goede’ speler.

Peter Bosz zag in de eerste seizoenshelft regelmatig een speler voor langere tijd wegvallen met een blessure. Zo raakte Hirving Lozano al vroeg in het seizoen geblesseerd en stonden ook Joey Veerman en Jerdy Schouten enkele weken aan de kant met een blessure. Maar toen Bosz zijn selectie op vrijwel oorlogssterkte had, werd meteen duidelijk dat hij een ongelooflijke luxe heeft. Zo kon hij in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-5 winst) Ivan Perisic, Ricardo Pepi, Veerman én Lozano allemaal laten invallen. En die middag in Utrecht was Schouten nog niet eens van de partij, terwijl Sergiño Dest al maanden aan de kant staat met een zware knieblessure.

Brands noemt twee spelers van Feyenoord, één van Ajax

Om maar aan te geven hoe sterk de selectie van PSV momenteel is en hoeveel smaken Bosz tot zijn beschikking heeft. Tóch krijgt Brands in de podcast Kick-off van De Telegraaf een stelling over spelers van Ajax en Feyenoord voorgelegd. “Deze speler van Feyenoord of Ajax zou ik graag in mijn selectie willen hebben”, zo klinkt de stelling die presentator Pim Sedee heeft bedacht. Brands hoeft er niet heel lang over na te denken. “Nou, er zijn er wel meer. Maar ik vind Timber een hele goede speler en ik vind bij Ajax Godts een hele goede speler”, zo vertelt de algemeen directeur van PSV, die nog het meest onder de indruk klinkt van Hancko. “Ik vind Hancko een hele, hele goede speler”, aldus Brands.

Timber is sinds dit seizoen de aanvoerder van Feyenoord. Hij debuteerde begin dit kalenderjaar voor het Nederlands elftal en behoorde tot de voorselectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar een blessure stak een stokje voor zijn deelname. Hancko was afgelopen zomer met Slowakije wél van de partij in Duitsland en wordt momenteel nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Juventus. Godts beleeft dan weer zijn doorbraak bij Ajax. Hij deed PSV op 2 november jongstleden nog pijn door na een enorme fout van Malik Tillman de winnende voorbij doelman Walter Benítez te schieten (3-2).

Spelers kopen van Ajax of Feyenoord

“Maar als je gaat vragen wie ik dan zou ruilen, dan wordt het weer lastiger”, zo voegt Brands er nog wel aan toe. De algemeen directeur denkt en vindt overigens dat het mogelijk moet zijn om een speler van een rivaal of concurrent over te nemen. “Als het een goede versterking is en hij is goed voor PSV, dan zou ik daar niet voor terugdeinzen”, zo klinkt het. PSV betaalde in de zomer van 2011 vijf miljoen euro aan Feyenoord voor Georginio Wijnaldum. Tien jaar later maakte Steven Berghuis een veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax.

