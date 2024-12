Lozano eerlijk over 'lastig' laatste halfjaar bij PSV: 'Nog nooit zo'n situatie meegemaakt'

blikt in gesprek met ESPN terug op een 'lastig' laatste halfjaar in dienst van PSV. De Mexicaanse aanvaller verruilt Eindhoven deze winter voor San Diego FC in de Amerikaanse MLS, een transfer die afgelopen zomer al beklonken werd.

PSV maakte in 2017 een bedrag van 12,5 miljoen euro over aan het Mexicaanse Pachúca om de destijds 21-jarige Lozano naar Europa te halen. Twee jaar - en twee landstitels - later vertrok Chucky voor meer dan het drievoudige - 45 miljoen euro - naar Napoli, waarmee hij in het seizoen 2022/23 kampioen van Italië werd. De daaropvolgende zomer keerde Lozano, toch enigszins verrassend, voor 12 miljoen euro terug in Eindhoven. Zijn tweede PSV-avontuur leverde nog een landstitel op, maar mede door blessureleed was de Mexicaan de afgelopen anderhalf jaar minder beslissend dan hij in zijn eerste seizoenen in Eindhovense dienst was.

Waar Lozano tussen 2017 en 2019 zo goed als één op twee liep (veertig goals uit 79 wedstrijden), maakte hij er in zijn tweede Nederlandse periode 'slechts' elf in 36 wedstrijden. Toch ziet de Mexicaan zelf niet zoveel verschil: "Ik maak nog steeds doelpunten. In het begin van dit seizoen was ik topscorer. Ik ben toen geblesseerd geraakt, maar mijn statistieken zijn heel goed. Chucky is een doelpuntenmaker en dat blijft hij", zegt Lozano. Het laatste halfjaar was wel 'lastig', moet de Mexicaan toegeven, omdat hij reeds in juni wist dat hij per 1 januari de overstap naar San Diego zou gaan maken: "Dat was eerlijk gezegd wel lastig. Ik heb nog nooit een soortgelijke situatie meegemaakt. Ik heb geprobeerd om er het maximale uit te halen en van ieder moment te genieten."

In de laatste wedstrijd voor de winterstop kreeg Lozano in ieder geval een mooi afscheid: PSV versloeg Feyenoord in Eindhoven met 3-0 en zette de Rotterdammers daarmee op een achterstand van tien punten. Lozano zelf viel vlak voor tijd in en nam geëmotioneerd afscheid van de supporters in het Philips Stadion. Het vertrek uit zijn, in eigen woorden, 'tweede thuis', valt hem dan ook zwaar. Lozano heeft zelfs besloten zijn woning in de Brabantse stad niet te verkopen, maar voorlopig te verhuren.

