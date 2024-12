Willem van Hanegem stuurde Serdar Gözübüyük hatelijk appje tijdens PSV - Feyenoord

Willem van Hanegem heeft zich afgelopen zondag tijdens PSV - Feyenoord (3-0) flink geërgerd aan Serdar Gözübüyük. Volgens de oud-voetballer en clubicoon van Feyenoord was de scheidsrechter met name in de openingsfase te veel op de hand van de thuisploeg.

Gözübüyük zette in de openingsfase de toon met twee vroege kaarten voor Feyenoord. Bart Nieuwkoop werd in de vierde minuut op de bon geslingerd na een tackle op Noa Lang, terwijl Quinten Timber geel kreeg voor een charge op Olivier Boscagli.

“Meteen in het begin gaf hij al een gele kaart. En erna geeft hij nog een keer geel”, uit Van Hanegem in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad zijn ergernis over het fluiten van Gözübüyük. ''Hij had drie gele kaarten aan PSV moeten geven, maar die gaf hij niet.” Van Hanegem maakt overigens niet duidelijk op welke momenten Gözübüyük geel had moeten geven aan een speler van PSV.

Van Hanegem heeft Gözübüyük halverwege de wedstrijd geappt, zo onthult hij. ''Ik zat met mijn telefoon en dacht: ik ga hem appen in de rust. Misschien kinderachtig. Dan vraag ik hem of er ook geel geldt voor PSV.''

Gözübüyük antwoordde niet op het appje van Hanegem. “Maar even daarna kreeg er één van PSV wel een gele kaart”, doelt De Kromme op de prent die Ismael Saibari aan het begin van de tweede helft kreeg. “Maar het viel allemaal wel op”, aldus Van Hanegem.

