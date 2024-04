Van Praag: ‘Iedereen richt zijn pijlen op mij, maar dat is onterecht’

Michael van Praag vindt de kritiek die hij krijgt na het wegsturen van Alex Kroes onterecht, zo vertelt hij in een uitzending van het radioprogramma NH Sportcafé. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax kan zich niet vinden in het feit dat alle ogen op hem zijn gericht na de schorsing van Kroes.

Laatstgenoemde werd bijna twee weken geleden op non-actief gesteld door Ajax wegens vermeend handel met voorkennis. De aandacht ging hierdoor vollop naar Van Praag. “Don’t shoot the messenger. Iedereen richt zijn pijlen op mij, maar dat is onterecht want we hebben dit met zijn zessen besloten”, zegt de RvC-voorzitter.

Iemand die juist geen kritiek krijgt, is Louis van Gaal. Van Praag legt uit hoe dat komt. “Dat is juist zijn taak. Hij is adviseur van de RvC, hij zit er niet ín”, zegt hij. Van Gaal schijnt intern wel gesprekken te voeren met bestuursleden. “Ik ken de details niet, maar ik weet dat hij regelmatig contact heeft met de technische staf en met Danny Blind.

