Chaos bij Kameroen: bondscoach voor eerste duel ontslagen, Eto'o kiest voor verhitte confrontatie

De voetbalbond van Kameroen heeft Marc Brys al voor zijn eerste wedstrijd ontslagen. Dat ging niet zonder slag of stoot: bondsvoorzitter Samuel Eto'o kwam nog even persoonlijk en voor de camera's verhaal halen.

De samenwerking tussen Brys en Kameroen ging niet van een leien dakje: volgens de voetbalbond had de coach al vele 'tekortkomingen' vertoond in zijn eerste weken. Zo zou Brys de eerste 'werksessie' hebben gemist, zich niet aan de regels hebben gehouden bij het bekendmaken van de selectie en bij de persconferentie, trainingstijden niet hebben doorgegeven en informatie hebben gelekt naar de media. Dinsdagavond is de Belg, die eerder FC Eindhoven en FC Den Bosch trainde, ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

Een aanvaring tussen Eto'o en Brys, vlak voor diens ontslag, zou hier mede de oorzaak van kunnen zijn. Op social media is te zien dat de beide heren elkaar ontmoeten en gelijk beginnen te kibbelen. Eto'o is niet gediend van hetgeen Brys tot dan toe heeft geflikt bij Kameroen. "U bent trainer hier, omdat ik u benoemd heb, niet door anderen. U heeft al veel fouten gemaakt. Blijf dadelijk bij de vergadering."

"In uw thuisland gedraag ik me anders. Maar hier bent u niet de baas, hoe kun je dit flikken in Kameroen. Vergeet niet: wat voetbal betreft, heeft u niet het recht zo tegen me spreken. Stop met deze onzin." Brys probeert zichzelf vervolgens wel te verdedigen. "Heb je ooit een team gecoacht? Ja, voor drie weken." Eto'o reageert: "Maar ik was wel een hele grote speler." De Belgische coach reikt hem de hand toe en zegt cynisch: "Gefeliciteerd." Daarmee begonnen de laatste uren van Brys als bondscoach van Kameroen.

Une première rencontre houleuse entre l'entraîneur Marc Brys et le président de la Fécafoot ❌️🤝🏿 pic.twitter.com/21SIidHeVD — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) May 28, 2024

