Antony reageert via X op hevig bekritiseerde actie, maar biedt geen excuses aan

Er is veel kritiek gekomen op iets wat na afloop van Coventry City – Manchester United (3-3, w.n.s. United) deed. De vleugelspeler, die eerder bij Ajax actief was, hield zijn hand achter te zijn oren na de moeizame overwinning en provoceerde daarmee de thuisploeg.

De gasten van Veronica Offside zagen het fragment met walging aan, waaronder Wim Kieft. “Dan ben je toch een lul, of niet?” De oud-international krijgt bijval van John van de Brom. “Dan snap je het niet.” Volgens Wilfred Genee schaamden alle spelers van United zich kapot, behalve Antony. Toen de winnende strafschop werd benut door Rasmus Højlund, vierden de teamgenoten van Antony de overwinning uiterst ingetogen.

Coventry City is een subtopper in het Championship en stond zondag in de halve finale van de FA Cup tegen het United van Erik ten Hag. Een 0-3 achterstand in de 70ste minuut werd in het restant van de wedstrijd door Coventry toch nog rechtgezet. Door de 3-3 in de blessuretijd van Haji Wright, volgde een verlenging. Daarin werd niet gescoord en in de beslissende strafschoppenserie trok United aan het langste eind. Wesley Sneijder heeft nog wel tips voor de bekritiseerde Antony. “Je loopt dan toch gelijk van het veld af. Schaam je kapot man.” Sneijder hoopt dat het karmagehalte van United nu een dieptepunt heeft bereikt. “Ik hoop dat ze met 5-0 in de finale van City verliezen.”

Ook de toekomst van Ten Hag kwam tijdens het programma nog even ter sprake. Manchester Evening News gaf de Nederlandse trainer een 1 na deze wedstrijd en stelde dat Ten Hag ontslaan nu een logische keuze zou zijn. Kieft snapt die stelling wel. “Ik denk dat het niet meer houdbaar is. Hij heeft ook nog eens zijn ‘eigen’ spelers binnengehaald.” Volgens de oud-international zijn bijna alle aankopen van Ten Hag mislukt. In de competitie staat United momenteel zesde, de FA Cup-finale volgt op 25 mei.

Antony heeft dinsdagmiddag gereageerd op zijn gedrag na afloop van de halve finale. "Coventry bewees waarom zij in de halve finale stonden. Wij wilden de finale voor onze fans halen en dat is gelukt. De manier waarop onze fans door hun speler werd behandeld was niet top en ik liet me aan het einde van de wedstrijd even gaan. Ik reageerde op het provocerende gedrag om mijn club te verdedigen."

Zie het fragment na de laatste strafschop van Højlund en de tweet van Antony hieronder.

Le doy sin duda a Antony el premio Vergüenza Ajena del Mes por celebrar la victoria contra el Coventry con las manos en las orejas y retando a los rivales que casi le eliminan y para prueba ningún compañero suyo tiene la vergüenza de correr a celebrar.pic.twitter.com/W64qodCAKF — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 22, 2024

Coventry proved why they reached the semi-final. We seeked this spot in the final for our fans and we achieved. The way our fans were treated by their player was not nice and I, in the heat of the moment, i've reacted to the provocations in a natural defense of my club! https://t.co/y3cz3UhzXf — Antony Santos (@antony00) April 23, 2024

