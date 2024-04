Antony onder vuur na schaamteloze actie: 'Kleuter, hoe heeft Ajax 100 miljoen voor hem kunnen krijgen?'

Hoewel zondag pas diep in de tweede helft zijn opwachting maakte bij Manchester United in de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City, is hij er tóch in geslaagd om het onderwerp van gesprek te zijn. Niet omdat hij de winnende strafschop binnenschoot, maar omdat hij zich na de beslissende pingel van Rasmus Højlund van zijn slechtste en vooral kinderachtigste kant liet zien door richting de spelers van de tegenstander te rennen en zijn hand achter zijn linkeroor te plaatsen.

Manchester United leek zondag hard op weg om zich eenvoudig te gaan plaatsen voor de finale van de FA Cup. De ploeg van trainer Erik ten Hag opende al na 23 minuten de score via Scott McTominay en Harry Maguire verdubbelde nog voor het rustsignaal de score. Bruno Fernandes maakte er na een klein kwartier spelen in de tweede helft 3-0 van en daarmee leek het duel wel beslist. Maar Coventry City verbaasde vriend en vijand door in het laatste deel drie (!) keer te scoren en er zodoende een verlenging uit te slepen.

Antony was door Ten Hag in minuut 66 binnen de lijnen gebracht en moest dus van dichtbij toezien hoe zijn ploeg een 0-3 voorsprong volledig uit handen gaf. In de verlenging werd er niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die nam Manchester United, ondanks de misser van Casemiro, uiteindelijk beter. De ploeg van Ten Hag plaatst zich zodoende voor het tweede seizoen op rij voor de finale, wederom is Manchester City de tegenstander. Maar na afloop gaat het vooral over het kinderachtige gedrag van Antony. De Braziliaan is bezig aan een belabberd seizoen en had zondag in niets een aandeel in het bereiken van de finale, maar vond het toch nodig om de spelers en supporters van Coventry te provoceren.

Op sociale media wordt er vol walging gesproken over het gedrag van Antony. “Antony die op deze manier een overwinning viert tegen een team uit de Championship na een gênante prestatie van zijn team is het meest schaamteloze wat een voetballer ooit heeft gedaan”, zo klinkt het onder meer op X. Süleyman Öztürk van Voetbal International noemt de aanvaller een ‘kleuter’ en zijn collega Tim van Duijn vraagt zich af of Ajax in hemelsnaam honderd miljoen euro heeft gekregen voor de voetballer. Antony kwam sinds zijn transfer in de zomer van 2022 78 keer in actie voor Manchester United. Hij wist pas tien keer te scoren en verzorgde een beschamend aantal van vijf assists. Dit seizoen was hij enkel tweemaal trefzeker in de FA Cup.

Harry Maguire doet het enige juiste. Antony is een kleuter. https://t.co/IJBeKWD6pl — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) April 21, 2024 Antony celebrating like this against a Championship team after an embarrassing performance from his team is the most shameless thing any footballer has done.. pic.twitter.com/vNUgtL16eP — Football Factly (@FootballFactly) April 22, 2024 Hoe heeft Ajax 100 miljoen euro voor Antony kunnen krijgen…? — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) April 21, 2024 Antony this is so embarrassing, what was he so excited about ? pic.twitter.com/DMCuGQP9gD — REECY (@UTDReecy) April 22, 2024

