voelde zich bij Ajax soms ongehoord en ongezien. De middenvelder stond tussen 2013 en 2016 onder contract in de Johan Cruijff ArenA, maar na een goed begin raakte hij geleidelijk uit beeld.

Duarte was overgekomen van Heracles Almelo en werd binnengehaald als opvolger van Christian Eriksen. “Ik stond in de basis in de Champions League tegen Barcelona (4-0 verlies, red.). Het ging wel lekker dus. Tot die wedstrijd thuis tegen AC Milan (1-1, red.)”, blikt Duarte terug in gesprek met Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

In die wedstrijd tegen Milan speelde Duarte een goede eerste helft, maar werd hij na de rust gewisseld door een enkelblessure. “En toen ik weer fit was, raakte ik opnieuw geblesseerd. Dan weet je bij Ajax: er staan drie anderen klaar om mijn plek over te nemen.”

Duarte daalde uiteindelijk af naar Jong Ajax en voelde zich alleen. “Ik reed van Rotterdam naar Amsterdam, kwam op de club en ging de gym in. Er was niemand die naar mij omkeek. Op een gegeven moment dacht ik dan: Ik ga maar weer naar huis, ik ben geweest.”

Verhuurperiodes bij sc Heerenveen en NAC Breda vielen tegen, waarna het contract van Duarte werd ontbonden. De inmiddels 33-jarige linkspoot is momenteel clubloos, na korte avonturen bij twee amateurclubs. "Ik heb eigenlijk nooit officieel een interview gegeven in de zin van: ik zet een punt achter mijn carrière. Maar ik denk van wel."