Dick Advocaat spreekt zich uit en heeft het gehad met Riechedly Bazoer

lijkt er niet voor op te staan om uit te komen voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat. Er is door de technische staf van Advocaat meerdere keren geprobeerd om in contact te komen met de centrale verdediger, maar Bazoer heeft hier nooit op gereageerd.

Advocaat heeft al langer de hoop om Bazoer toe te kunnen voegen aan de selectie van Curaçao. De technische staf van het land heeft geprobeerd in contact te komen met de voetballer van AZ, maar zijn reactie lijkt aan te geven dat hij niet niet voor open staat: "Kees Jansma (perschef, red,) heeft zes berichten ingesproken, maar daar wordt niet op gereageerd. Dan hoeft het op een gegeven moment niet meer", is Advocaat duidelijk in gesprek met ESPN.

De bondscoach richt zijn vizier dan ook andere spelers met wie hij wel in gesprek kan gaan, zoals Tahith Chong. De oud-trainer van Feyenoord, Rangers FC en PSV heeft nog regelmatig contact met hem, maar momenteel kiest Chong ervoor om de situatie even aan te kijken. Dat heeft alles te maken met het feit dat voetballers blijven hopen op een uitnodiging van het Nederlands elftal.

Advocaat sprak ook met Justin Kluivert en in zijn geval is een eventuele stap naar Curaçao totaal niet aan de orde, aangezien bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal de buitenspeler heeft opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 25-jarige aanvaller presteert goed in de Premier League en heeft zich op die manier in de kijker gespeeld bij Oranje: "Kluivert heeft het goed gezien. Ik heb ook gezegd dat hij één van de weinigen is die daar nog voor geschikt voor is", zegt Advocaat daarover.

