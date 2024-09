Dick Advocaat tot tranen geroerd bij Goedemorgen Eredivisie

Dick Advocaat was de emoties zondagmorgen niet de baas bij Goedemorgen Eredivisie. Op verzoek van Hans Kraay junior werd een dierbaar nummer ingestart. Toen de klanken van ‘You Needed Me’ van Anne Murray te horen waren in de studio begonnen de tranen te komen bij de 77-jarige bondscoach van Curaçao.

Advocaat weet nog dat hij dat nummer samen met Willem van Hanegem luisterde in een hotel toen het tweetal in de Verenigde Staten speelde voor Chicago Sting. “We waren in Amerika, een tijd onderweg. Daar krijg je ’s morgens een envelop voor het ontbijt en de lunch. Alleen ’s avonds eet je gezamenlijk. Willem en ik waren in dat hotel en we lopen naar beneden en dan staat er een jukebox”, blikt Advocaat terug.

LEES OOK: Keepersdiscussie bij Feyenoord laait op: ‘Bijlow is een geweldige keeper, een panter’

Heimwee kwam naar boven bij Advocaat en Van Hanegem

“We drukken dat nummer in, Willem zegt dan dat hij dat betaalde, maar volgens mij heb ik dat kwartje erin gegooid. Toen kwam dit nummer, en dat is nu 38 jaar geleden geloof ik, maar het is nog steeds een geweldig nummer. Dat zijn nummers die mij pakken. Heel vreemd, maar wel mooi”, vervolgt Advocaat. “Willem is ook een emotionele man. Stonden we daar met zijn tweeën in San Diego, niemand in die zaal. En dan sta je daar. Toen kwam de heimwee wel een beetje naar boven.”

LEES OOK: Advocaat kritisch op Priske: ‘Bij Feyenoord speel je om het kampioenschap’

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video van ESPN te bekijken via X.

Emotionele Dick Advocaat deelt mooie anekdote 🥹 — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee onthult iets over Johan Derksen: 'Dat kan hij niet, nee'

Wilfred Genee komt in gesprek met Valentijn Driessen met een onthulling over Johan Derksen.