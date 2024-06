Veelbesproken psychologe doet boekje open: 'Kreeg serieuze doodsbedreigingen'

Psychologe Annemieke Griffin-Zijerveld onthult in gesprek met de Volkskrant dat zij in 2023 'serieuze doodsbedreigingen' heeft ontvangen na haar uitspraken over toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn. Gezien het feit dat ze bij Almere City samenwerkte met diens assistent Hedwiges Maduro, die komend seizoen als hoofdtrainer terugkeert bij de Eredivisionist, werd volgens de psychologe ten onrechte geconcludeerd dat hij 'het lek' was waar zij haar uitspraken op baseerde.

In oktober vorig jaar verscheen Griffin in het Radio1-programma De Perstribune. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn", merkte ze daarin op over de Ajax-selectie van Steijn. "Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar irriteer ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", klonk het.

Artikel gaat verder onder video

Het leidde tot een golf van kritiek op Griffin zelf, waaronder uitspraken van Johan Derksen die meende dat de psychologe 'heel erg in zichzelf is gaan geloven'. Ook Maduro moest het her en der behoorlijk ontgelden, aangezien velen meenden dat hij de bron was waar Griffin haar mening op baseerde. "Het was vervelend voor Hedwiges en totaal onjuist", zegt Griffin driekwart jaar later in gesprek met Volkskrant-journalist Willem Vissers. "Ik baseerde me op wat ik op tv zag, en wat heel vervelend was voor de spelers van Ajax", legt de psychologe uit.

Griffin zat tijdens het volgende duel van Almere City niet op de bank, wat normaal gesproken wél haar positie was tijdens wedstrijden. "Het probleem was dat ik serieuze doodsbedreigingen kreeg", vertelt de psychologe. "Mijn man heeft een diplomatieke functie. Bedreigingen moet ik melden bij zijn werk, waarna onderzoek volgt." Eind mei maakte Griffin uiteindelijk haar vertrek bij Almere City bekend. Wel blijft ze individuele spelers begeleiden, waaronder Oranje-international Denzel Dumfries, die zich momenteel opmaakt voor het Europees Kampioenschap.

