Johan Derksen snoeihard na kritiek op Steijn: 'Wie denkt ze dat ze is?'

Annemieke Zijerveld heeft geen indruk gemaakt op Johan Derksen. De psycholoog van Almere City haalde afgelopen weekend hard uit naar Ajax-trainer Maurice Steijn en zijn staf. De club uit Flevoland nam maandag al afstand van de uitspraken van Zijerveld, maar daarmee lijkt het laatste woord nog niet gezegd. Ook in de uitzending van Vandaag Inside kwamen ze ter sprake.

“Die is, zoals Wim Kieft zou zeggen, heel erg in zichzelf gaan geloven”, stelt Derksen over Zijerveld. Het is crisis met de hoofdletter C in Amsterdam. Steijn loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen nog naar een knappe zesde plaats in de Eredivisie, maar haalde met Ajax slechts vijf punten uit de eerste zes wedstrijden en staat daarmee zestiende. Zijerveld zei in het NPO Radio 1-programma De Perstribune dat haar ‘handen jeuken’ als ze naar Ajax kijkt. “Die heeft voor het eerst in haar leven publiciteit doordat twee spelers haar in de armen vielen, is op televisie en denkt dat elke overwinning van Almere City haar werk is”, is Derksen echter totaal niet onder de indruk.

Volgens de televisiepersoonlijkheid is Zijerveld niet in de positie om uitspraken te doen over Ajax. “Nu gaat ze even analyseren wat er bij Ajax allemaal mis is. Dat ziet ze op tv aan de lichaamstaal”, verbaast Derksen zich. “Zo lang als ik in de voetballerij zit - dat is vijftig jaar - liggen sportpsychologen al hopeloos bij iedere club binnen voor de deur te smeken of ze wat willen doen. Maar in een elftal zijn er maar een paar jongens die daar behoefte aan hebben. De rest denkt: sodemieter op met je gelul. Ze heeft er nu weer twee getroffen bij Almere City - en Denzel Dumfries dan - en die maken dan een doelpunt. Jongens die dat willen en zich er prettig bij voelen, moeten dat vooral doen. Maar dan zit daar iemand mensen te ontleden die ze toevallig een keer op televisie ziet. Wie denkt ze wel dat ze is dan?”

Derksen is niet de enige die vol verbazing naar Zijerveld heeft zitten luisteren. “Knettergek, echt totaal gek. Het is toch niet serieus te nemen? Ik denk niet dat Steijn hier wakker van ligt”, stelt Job Knoester. Almere City nam, zoals hierboven al geschreven, maandag afstand van de uitspraken van Zijerveld. Het is op dit moment niet bekend of de kritiek van de psycholoog aan het adres van Ajax-trainer Steijn en zijn assistenten consequenties heeft. Hedwiges Maduro, die vorig seizoen nog assistent was in Almere en inmiddels al een paar maanden de rechterhand is van Steijn, liet in een appje aan Wilfred Genee weten het niet eens te zijn met Zijerveld.