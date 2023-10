Competitiegenoot komt met statement over Ajax-uitspraken Annemieke Zijerveld

Almere City neemt afstand van uitlatingen van sportpsycholoog Annemieke Zijerveld over Ajax. Zijerveld is bij Almere City werkzaam als sportpsycholoog en liet zich zondag in een uitzending van NPO Radio 1 op negatieve wijze uit over de situatie bij Ajax.

"In de radio-uitzending heeft zij een aantal uitlatingen gedaan vanuit haar expertise als zelfstandig klinisch psycholoog. Almere City FC neemt afstand van deze uitlatingen", zo reageert Almere City in een statement, dat wordt gedeeld door Voetbal International. Respect voor andere clubs en collega's staat bij Almere City 'hoog in het vaandel', zo verzekert de Eredivisionist.

Artikel gaat verder onder video

Zijerveld sprak van 'zwak leiderschap' bij Ajax. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar erger ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", liet ze onder meer weten.